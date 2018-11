Klassik und Pop bei der „Night of the Proms“: Die Mischung macht's

Bei Songs der vor Energie sprühenden „Pointer Sisters“ wie „Fire“ und „Jump“ hält es kaum einen Zuschauer auf den Stühlen. Die drei US-Ladies treten am 2. Dezember in Bremen bei der „Night of the Proms“ in der Stadthalle auf.

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Milow, Bryan Ferry, Tim Bendzko und die „Pointer Sisters“ stehen für Pop, der klassische Gitarrist Petrit Ceku für – richtig – den Klassik-Part bei der „Night of the Proms“. Das Klassik-Pop-Spektakel macht am Sonntag, 2. Dezember, 18 Uhr, Station in der Stadthalle Bremen. Und es wird voll. Oliver Mücke vom örtlichen Veranstalter Koopmann Concerts rechnet mit einer nahezu ausverkauften Halle.

Das bedeutet: Etwa 8000 Zuschauer werden das rund dreistündige Konzert erleben. Es wären noch mehr, bräuchten die „Proms“ nicht eine riesige Bühne. Im 25. Jahr ist das Musik-Spektakel auf Tour. Nach kleinen „Dellen“ vor einigen Jahren erfreut sich die abwechslungsreiche Kombination längst wieder großer Beliebtheit in Bremen.

Es ist die Mischung, die Mischung aus Pop, aus Klassik, von älteren und jüngeren Musikern – und das alles begleitet von einem hervorragenden Sinfonie-Orchester: dem 75-köpfigen „Antwerp Philharmonic Orchestra“ unter der Leitung von Alexandra Arrieche. Nicht nur für die Zuschauer ist es ein Erlebnis, bekannte Songs in einem ganz anderen Gewand, also begleitet von einem locker auftretenden Orchester, zu hören. Auch für die Künstler ist es etwas Besonderes, wie sie immer wieder betonen. Unterstützung gibt's von der Band „Backbone“. Und anders als bei reinen klassischen Konzerten ergänzt eine ausgefeilte Lichtshow das Programm.

+ Petrit Ceku stellt sich bei den „Proms“ mit seiner klassischen Gitarre vor. © Kunicom

Und das kann sich auch diesmal sehen lassen. Neben der britischen Pop-Ikone Bryan Ferry, dem belgischen Popstar Milow, dem deutschen Singer-Songwriter Tim Bendzko und dem US-Soul-Pop-Trio „Pointer Sisters“ dürfen sich die Zuschauer auf den klassischen Gitarristen Petrit Ceku und natürlich „Mr. Music“ John Miles freuen. Bryan Ferry erzielte mit seiner Band „Roxy Music“ und auch solo ab den 70er Jahren große Erfolge. Hits wie „Slave to love“ (solo, 1985) oder „More than this“ ('82) laufen immer noch im Radio. Der Berliner Tim Bendzo wollte vor ein paar Jahren lieber seine Mails checken und die Welt retten, als zu seiner Freundin zu gehen. Inzwischen hat er jedem klargemacht, dass er „keine Maschine“ ist, so heißt es zumindest in einem seiner Songs.

Milow landete seit 2007 in Deutschland Hits mit „You don't know“ und „Ayo Technology“. Gerade hat sich der Belgier mit einem anderen Singer-Songwriter zusammengetan: Matt Simons. Gemeinsam punkten sie in den Charts mit „Lay your worry down“.

+ Kommt auch mit Gitarre nach Bremen: der belgische Singer-Songwriter Milow. © Kunicom

Und dann haben wir diesmal bei den „Proms“ noch geballte Frauenpower mit den „Pointer Sisters“. Die US-Ladies waren mit den „Proms“ bereits 2002 auf Tour und rissen das Publikum mit ihrer Energie von den Stühlen. Das werden sie sicher auch dieses Mal in der Stadthalle schaffen. Bei Klassikern wie „I’m so excited“, „Fire“ und „Jump (for my love)“ lässt es sich auch kaum sitzenbleiben.

Gespannt sein dürfen die Zuschauer, wie sich Petrit Ceku mit seiner klassischen Gitarre macht. Der Musiker aus dem Kosovo hat bereits etliche renommierte Preise eingeheimst.

Wer Tickets für die „Proms“ haben möchte, sollte sich beeilen. Resttickets gibt es ab etwa 40 Euro in den Geschäftsstellen unserer Zeitung sowie unter Telefon 01806/570070.