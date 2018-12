„Night of the Proms“: Eigensinnig und charmant

Bendzko rettete auch bei der „Night of the Proms“ in Bremen mal eben kurz die Welt.

Bremen - Von Viviane Reineking. Populäre Klassik trifft Pop-Klassiker: Die „Night of the Proms“ begeisterte am Sonntagabend in der ausverkauften Bremer Stadthalle rund 8000 Zuschauer. Ein gelungenes musikalisches Gesamtkunstwerk mit tollen Musikern, Interpreten – und einigen kleinen Abstrichen.

Mit einer Ouvertüre, dem Adagio aus der 9. Sinfonie des tschechischen Komponisten Antonin Dvorak und „Mambo“ aus dem Musical „West Side Story“ geben das 75-köpfige „Antwerp Philharmonic Orchestra“ unter der Leitung der Brasilianerin Alexandra Arrieche, der Chor „Fine Fleur“ und die Band „Backbone“ den Auftakt zum etwa dreistündigen musikalischen Crossover von Pop und Klassik. 31 Titel bringen die Künstler unterschiedlicher Genres im Laufe des Abends bei der 25. Ausgabe der Musikshow auf die große Bühne. Zumeist wunderbar in Szene gesetzt durch Lichteffekte auf vier länglichen, halb durchsichtigen Projektionsflächen, die mal auf dem Bühnenboden stehen, mal unter der Hallendecke schweben.

Blockflöte spielen funktioniert nicht nur mit dem Mund, sondern durchaus auch mit der Nase – das beweist Musik-Comedian Gabor Vosteen mit seinen vier roten Instrumenten den „Proms“-Fans. Die werden gerade erst warm, als Tim Bendzko seinen Hit „Keine Maschine“ zum Besten gibt und „nur noch kurz die Welt retten“ will. Ein charmanter wie etwas zurückhaltender Auftritt des Berliners. Danach wird zu Orchester und Chor nahe der Bühne Walzer getanzt, genauer: Donauwalzer.

Deutlich mehr Eindruck macht auf die Besucher die eigensinnige, melancholische Titelmelodie „Zu Asche, zu Staub“ aus der deutschen Erfolgsserie „Babylon Berlin“, mit langem Mantel und Zylinder wunderbar dargeboten von Chormitglied Rob.

+ Der belgische Sänger und Songwriter Milow sang bei den „Proms“ unter anderem mit John Miles „Lay your worry down“. © Koller

Hochkonzentriert beeindruckt der klassische Gitarrist Petrit Ceku als Solist und bei „You don’t know“ mit dem Singer-Songwriter „Milow“. Der locker aufgelegte belgische Superstar hat vier seiner größten Hits mitgebracht, und bei „Howling at the Moon“ singt, klatscht, hüpft und tanzt das Bremer Publikum. Einer der Höhepunkte ist der Auftritt der „Pointer Sisters“, von denen nur noch Anita Pointer (70) zur Original-Besetzung gehört. In engen, glitzernden Kleidern reißt das US-amerikanische Soul-Disco-Trio mit den Welthits „Fire“ und „I’m so excited“ das Publikum von seinen Stühlen. Welch beeindruckende Bühnenpräsenz!

Die allerdings fehlt Moderator Stefan Frech ein wenig, der blass bleibt und dem Abend durchaus mehr Glanz hätte verleihen können. Auch schade: Zu lang und zu flach gerät der Klamauk-Auftritt von Gabor Vosteen. Als der Zuschauer auf die Bühne holt und mit ihnen flötet, verdreht manch einer genervt die Augen.

+ Die 8000 Zuschauer in der ausverkauften Stadthalle wurden immer wieder zum Mitmachen animiert. © Koller

Dafür entschädigt das Duett von Milow und John Miles bei „Lay your worry down“. Die Hymne „Music“ von 1976 performt Miles abwechselnd an Klavier und E-Gitarre. Nach einem ruhigen, klassischen „Intermezzo“ aus der Oper „Cavalleria Rusticana“, das auch den Chor noch einmal wunderbar zur Geltung bringt, übernimmt der britische Musiker und „Roxy-Music“-Gründer Bryan Ferry unter anderem mit „Slave to love“ und „Avalon“ den letzten Pop-Auftritt des Abends. Der ist garniert mit ein paar Wermutstropfen: Mittlerweile ist dem 73-Jährigen die Anstrengung eines Auftritts – auch stimmlich – anzumerken.

25 Jahre gibt es die „Proms“ in Deutschland, Veränderungen sind da ganz natürlich. „Früher war mehr Klassik“, stellt ein Besucher fest. Klassik, Rock und Pop hätten gegeneinander gespielt, sich einen Wettstreit geliefert und nach oben gepuscht. In Bremen jedenfalls harmonieren an diesem Abend Orchester, Band, Chor – allesamt in Höchstform – und Interpreten bestens miteinander und verwandeln Altbekanntes in neuen Hörgenuss. Schönes Finale am Ende eines insgesamt großartigen Abends: der als „All-Star“-Version gemeinsam zum Besten gegebene „Beatles“-Song „Hey Jude“.