„Night of the Proms“ in ausverkaufter Bremer Stadthalle

Am Freitagabend Auftakt der Jubiläumstournee in Hamburg (Foto), gestern eine mit rund 8 000 Zuschauern ausverkaufte Stadthalle in Bremen: Die „Night of the Proms“, das Klassik-Pop-Spektakel, tourt zum 25. Mal durch Deutschland. Mit der 9. Sinfonie von Dvorak sowie „Mambo“ aus der „West Side Story“ startete das Konzert gestern Abend in der Bremer Stadthalle. Der Auftakt mit dem „Antwerp Philharmonic Orchestra“ und dem größten Bremer Chor, dem Publikum, war furios. Begeisterung im Anschluss für Musik-Comedian Gabor (links, mit „Mr. Music“ John Miles) und den deutschen Singer-Songwriter Tim Bendzko. - Foto: dpa