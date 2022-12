„Night of the Proms“ in Bremen: Zurück mit gewaltigem Klang

Von: Martin Kowalewski

Voll in Fahrt bei „China in your hand“: Saxophonistin YolanDa Brown (links) und Carol Decker, die Stimme von „T’Pau“. © Kowalewski

Schön war‘s am Sonntagabend in der Bremer Stadthalle: Die „Night of the Proms“ meldete sich nach der Corona-Pause zurück und begeisterte die gut 8.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena.

Bremen – Momente voller Gefühl: Der Frank-Sinatra-Klassiker „My way“ erklingt. Die Stimme des 2021 verstorbenen Sängers John Miles ist einer Live-Aufnahme entnommen. Ein berührender Höhepunkt bei der „Night of the Proms“, die am Sonntagabend mehr als 8 000 Besucher in die nahezu ausverkaufte Stadthalle (ÖVB-Arena) lockte.

Es sind Momente voller Pathos. Die eingespielte Stimme von John Miles beeindruckt mit viel Gefühl, Kraft und Dynamik. Der Musiker war eine feste Größe bei der „Night of the Proms“ und fast immer dabei.

Hommage an Papa John Miles bei der „Night of the Proms“

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Klassik-Pop-Spektakel nun auch nach Bremen zurückkehrt – fulminant. Dafür sorgt das Antwerp Philharmonic Orchestra unter Leitung von Dirigentin Alexandra Arrieche, unterstützt von einer Band und dem Chor Fine Fleur. Das gibt den Auftritten der Künstler einen gewaltigen Klang.

„Music“ für Papa: John Miles Jr.. © Kowalewski

Natürlich erklingt am Abend der John-Miles-Klassiker „Music“. Dafür kommt der Sohn des verstorbenen Vollblut-Musikers, John Miles Jr., auf die Bühne. Eine zu Herzen gehende Hommage, wie geschaffen für die „Night of Proms“ mit ihren enormen klanglichen Möglichkeiten.

„Kool & The Gang“ eröffnen ihren Teil am Schluss des Abends mit der Ballade „Cherish“. Groovig und tanzbar kommen auch „Ladies Night“ und „Get down to it“ daher, funkig und mit Orchesterbegleitung imposant, etwa mit satten Bläserklängen. Zu „Celebration“ kommen schließlich alle Stars nochmal zusammen – und das sind einige.

Riesiger Applaus für Saxophonistin YolanDa Brown in Bremen

Da ist die Britin YolanDa Brown. Sie präsentiert mit dem Saxophon das Instrument, das in diesem Jahr besonders hervorgehoben wird. Die Jazzmusikerin agiert virtuos und verbindet unterschiedlichste Stile. Bei „Rang-lin on Bond Street“ geht es kraftvoll in Richtung Raggae. Die Musikerin erntet einen langen, nicht enden wollenden Applaus. Auch „Is this love“ von Bob Marley geht in diese Richtung. Die 40-Jährige zeigt ihr Können bei ihrer Version von „How deep is your love“. Brown spielt komplexe Läufe, filigran und kraftvoll. Elemente bekannter Melodien umgibt sie mit Verzierungen und Klanggeflechten, wagt sich klanglich ein ganzes Stück weit weg und kehrt nach diesen Eskapaden mit viel Geschick und Eleganz zurück. Ein Spiel voller Überraschungen – bunt und abenteuerlich.

Ein Stargast des Abends ist Matt Simons. Durch das Orchester, etwa satte, tiefe Streicherklänge, erklingt „Over the landslide“ mit viel Atmosphäre. Der US-amerikanische Singer-Songwriter spielt am Flügel. Auf großen Bildschirmen ist der 35-Jährige in Naheinstellung zu sehen, vertieft in sein Spiel.

Kraftvoll: Amy Macdonald mit dem Antwerp Philharmonic Orchestra. © Kowalewski

Die 35-jährige britische Singer-Songwriterin Amy Macdonald präsentiert sich sehr vital, natürlich, mit freundlicher Mimik und viel körperlicher Bewegung, während sie singt und Gitarre spielt. „Mr. Rock’n’Roll“ sorgt sogleich für Stimmung. „Down by the water“ gibt dem Orchester viel Raum, seine Klänge zu entfalten.

„Night of the Proms“: Musik aus den 80ern

Fans der 80er kommen an diesem Abend besonders auf ihre Kosten. Zum Beispiel bei der Engländerin Carol Decker, der Stimme von „T’Pau“. „China in your hand“ ist wie gemacht für den Orchestereinsatz. Die 65-jährige Decker singt immer noch mit enormer Kraft und viel Ausdruck. YolanDa Brown kommt schließlich aus dem Publikum und steigt mit ihrem begeisternden Saxophon-Spiel in den Song ein. Einfach wunderbar!

Ebenso ein Star der 80er ist der Brite Nick Kershaw (64). Am Anfang seiner ersten Nummer: markante Flötentöne, mit „The Riddle“ beginnt sein Auftritt. Kershaw wirkt eher ruhig, aber seine markante Stimme zieht und auch sein Gitarrenspiel.

An diesem Abend werden nicht nur Pop-Stücke in einem besonderen Klanggewand präsentiert. Auch typische Orchestermusik steht auf dem Programm. „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss lädt zum Tanzen ein. Mit viel Witz erleben die Zuschauer die Ouvertüre aus der Oper „Die diebische Elster“ von Gioachino Rossini. Zeit für den Einsatz von Perkussionist Patrick De Smet, der dem Publikum Einsätze vorgibt. Es soll passend zur Musik „Hey“ rufen. Sicherheitshalber zeigt er das Wort auf einer Karte an. Mit Fingerschnippen geht es weiter. Ein bisschen Spaß darf sein, bis Dirigentin Alexandra Arrieche die rote Karte zeigt.

Ein klanggewaltiger und stimmungsgeladener Abend, der die Zuschauer begeistert und immer wieder von den Sitzen holt. Schön dass die „Proms“ zurück sind!