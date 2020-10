Niere statt Milz entfernt

Bremen – Es würde keine Routineoperation werden, das war allen Beteiligten klar, als dem damals 18-jährige Kerim Ucar im Klinikum Mitte die kranke Milz entfernt werden sollte. Doch der behandelnde Mediziner operierte nicht das vernarbte Organ heraus, sondern entnahm stattdessen die gesunde linke Niere. Mehr als drei Jahre ist die Operation nun her – am Mittwoch einigten sich Kerims Familie und die Klinikgesellschaft Gesundheit Nord (Geno) auf ein Schmerzensgeld.

Sie alle sind gekommen, um Kerim und seine Eltern zu unterstützen: Knapp ein Dutzend Angehörige und Freunde stehen vor dem Sitzungssaal 117 des Bremer Landgerichts. Fast zwei Stunden wird es dauern, bis sich alle Parteien auf ein Schmerzensgeld für Kerims verpatzte Operation einigen werden.

Nicht alle dürfen in den Saal, durch die Coronavirus-Pandemie sind Sitzplätze begrenzt. Doch es wird Pausen geben. Viele Pausen – zum Lüften, und um sich zu beraten. 350 000 Euro fordert Kerim Ucar von der Geno, 325 000 Euro davon als Schmerzensgeld.

„Unserem Sohn geht es wirklich schlecht“

Gleich zu Beginn des Gütetermins im Zivilrechtsstreit wird deutlich: so viel wird die Geno nicht zahlen. 50 000 Euro könne man bieten, sagt Ralph Meyer im Hagen, der die Gesundheit Nord vor der Zivilkammer vertritt. Für Kerims Anwalt Hans-Berndt Ziegler jedoch lediglich „Peanuts“: „Das können Sie vergessen. Wir lassen uns damit nicht abspeisen“, sagt er.

Meyer im Hagen erwidert, in Vergleichsfällen, bei denen Patienten sogar beide Nieren durch Behandlungsfehler entfernt wurden, seien etwa 100 000 Euro gezahlt worden. Somit sei die Hälfte für Kerim durchaus angemessen. Für Ziegler und die Familie Ucar nicht vorstellbar.

Man wolle mehr, allein schon aus Gründen der Genugtuung. Seit drei Jahren kämpfen die Ucars mit den Folgen der OP. „Unserem Sohn geht es wirklich schlecht“, sagt Mutter Durna Ucar.

Leid ist Kerim von Geburt an gewohnt. Durch eine seltene Erbkrankheit (Kugelzellenanämie) ist die Hülle der roten Blutkörperchen defekt. Sie nehmen eine kugelige Form an und werden von der immer dicker werdenden Milz vorzeitig aussortiert. Kerims Milz vernarbt, wird 2007 zu einem Großteil entfernt. Zehn Jahre später – die Milz wuchs weiter – ging es Kerim erneut schlecht, das Organ sollte nun vollständig entfernt werden.

Am 5. Oktober 2017 wird der Eingriff vorgenommen – und es kommt zum fatalen Fehler. Der Operateur entnimmt die gesunde linke Niere, das Organ ist für immer verloren – und die kranke Milz weiterhin im Körper. Erst vier Monate später wird die Milz in einer weiteren Operation herausgeholt. Seitdem, so Kerim Ucar, gehe es ihm täglich schlecht.

Gutachter sehen „groben“ und „vermeidbaren“ Fehler

Der heute 63-jährige Arzt wurde im Juni 2019 zu einer Geldstrafe von 30 000 Euro (150 Tagessätze à 200 Euro) verurteilt. Zwei Gutachten bewerteten die Entfernung der Niere als „groben“ und „vermeidbaren“ Fehler. Zu diesem Schluss wäre auch die Zivilkammer gekommen, so Richter Andreas Helberg.

Jedoch hätte zu prüfen sein müssen, ob Kerim Ucars schlechter Zustand einzig allein auf die fehlende Niere oder auf die Grunderkrankung zurückzuführen sei. Dafür hätten mehrere Gutachten eingeholt werden müssen – und Jahre wären verstrichen, vermutet Rechtsanwalt Ziegler.

Letztlich kommt es doch zur Einigung: 90 000 Euro Schmerzensgeld zahlt die Geno an Kerim Ucar, wesentlich mehr hätte der 21-Jährige wahrscheinlich auch bei einem Vergleich nicht bekommen, machte Richter Helberg klar. Zudem verpflichtet sich die Geno, „alle noch nicht absehbaren materiellen und nichtmateriellen Schäden in Folge der entfernten Niere zu ersetzen“.

Bis zum 18. November können beide Seiten die Einigung widerrufen. Oder Kerims Leidensgeschichte findet zumindest juristisch ein Ende.