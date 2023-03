Niedersachsen und Bremen steht vielfach still: Der Mega-Streik im Ticker

Von: Marvin Köhnken, Fabian Raddatz

Der Mega-Streik im ÖPNV trifft auch Bremen und Niedersachsen. Alle Fahrzeuge der BSAG stehen still, im VBn insgesamt ist die Lage komplizierter. Die Ereignisse im Live-Ticker.

Bremen/Hannover – Stillstand an vielen Orten in Bremen und Niedersachsen. Im Arbeitskampf um besser Löhne legen die Streikenden am Montag, 27. März 2023, den öffentlichen Nahverkehr großflächig lahm. Die Deutsche Bahn stellt den gesamten Fernverkehr ein, die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) meldet einen Komplett-Ausfall ihres Angebots. Was fährt – und was nicht – hat kreiszeitung.de im großen Überblick zusammengestellt.

Ein großer bundesweiter Warnstreik trifft am Montag die Verkehrsanbieter. Die Gewerkschaft Verdi hatte zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. © Axel Heimken/dpa

Neben zahlreichen Bussen und Bahnen sollen an diesem Tag auch die Flieger am Boden bleiben. An den Flughäfen Bremen und Hannover starten und landen am Montag keine Flugzeuge. Beide Flughäfen kapitulieren vor dem Mega-Streik.

Alle Entwicklungen zum Mega-Streik-Tag in Bremen und Niedersachsen lesen Sie am Montag an dieser Stelle.

Im Live-Ticker: Mega-Streik in Bremen und Niedersachsen – Das steckt dahinter

Hintergrund des bundesweiten Warnstreiks sind Tarifkonflikte im öffentlichen Dienst sowie in der Verkehrsbranche. Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) setzen sich für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld für die Beschäftigten ein. Diesen Forderungen sollen neben dem Warnstreik auch Kundgebungen unter anderem in Hannover und Bremen Nachdruck verleihen.

Verdi fordert vor der am Montag beginnenden dritten Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten im Februar ein Angebot vorgelegt, das unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen von insgesamt 2500 Euro umfasst.

Die EVG fordert von der Bahn und rund 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen mindestens 650 Euro mehr Lohn. Bei den höheren Entgelten strebt sie eine Steigerung um zwölf Prozent an bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Die Bahn hatte unter anderem angeboten, die Löhne der rund 180.000 betroffenen Beschäftigten in zwei Schritten um insgesamt 5 Prozent anzuheben, und stellte Einmalzahlungen von zusammen 2500 Euro in Aussicht. (dpa/fr/kom)