Nichts auf Lager

Anna Hoffmann und Arasch Jalali gründeten 2012 die Firma „Crowdshop“, 2017 zogen sie in die Überseestadt und änderten das Unternehmen in „Profishop“ um.

Bremen - Von Steffen Koller. Keine Regale, keine riesigen Hallen, kein Lager – und dennoch ist die Bremer Firma „Profishop“ in der Lage, seinen Kunden mehr als 500.000 Produkte anzubieten. Wie das geht? Anders als bei anderen Onlineshops oder digitalen Marktplätzen im Internet, beziehen Kunden ihre Waren direkt vom Hersteller – und „Profishop“ fungiert als Beschaffer. Seit 2012 gibt es das Unternehmen, bis 2021 soll die Produktpalette auf 20 Millionen aufgestockt werden.

Der Firmensitz im Gebäude von Speicher XI in der Überseestadt wirkt geräumig und hell. Ein gemütliches Sofa, Schreibtische, Glasfronten, mehrere Flatscreen-Fernseher hängen an den Wänden. Keine meterhohen Hallen, keine Gabelstapler, ein reines Büro. Dass von hieraus „der größte nicht Lager führende B2B-Shop Europas“ geleitet wird, wie Gründer und Geschäftsführer Arasch Jalali (32) sagt, würde wohl niemand erwarten. „B2B“, das steht für „Business to Business“, also Geschäftsbeziehungen zwischen zwei Unternehmen. Kauft man als Chef eines industriellen Unternehmens normalerweise über einen Onlineshop ein, dann organisiert der Händler das Produkt beim Hersteller und schickt es zum Kunden. Genau dieser Schritt fällt weg – und stellt gleichzeitig den „unique selling point“ (USP), also das Alleinstellungsmerkmal, von „Profishop“ dar. Das Produkt kommt direkt vom Hersteller, „und es gibt nur einen Händler, und der sind wir“, beschreibt der gelernte Wirtschaftsingenieur Jalali das Geschäftsmodell.

Der große Vorteil, so Anna Hoffmann (32), Mitgründerin, technische Direktorin und Ehefrau von Arasch Jalali, liege zum einen darin, dass durch den direkten Versand vom Hersteller zum Kunden Lagerkosten eingespart werden. Zum anderen falle der administrative Aufwand, den viele Onlineshops haben, durch dieses Geschäftsmodell weg. Im Fachjargon nennt sich das Verfahren „Ein-Kreditor-Lösung“ und bedeutet, dass trotz einer Bestellung bei mehreren Herstellern nur ein Gläubiger auftritt. In diesem Fall „Profishop“. Schaue man sich andere Onlineshops an, seien es oftmals mehrere zehntausend Gläubiger, ergänzt Hoffmann, weil dort noch Händler zwischengeschaltet sind.

Zu den Kunden des Bremer Start-ups gehören ausschließlich produzierende Unternehmen aus den unterschiedlichsten Gewerken. „Von Kleinfirmen bis DAX-30-Unternehmen“ sei alles dabei, sagt Jalali. Dementsprechend breit ist die Produktpalette, die von Leitern, Montagewagen, Kabeltrommeln, Mülleimern, Tiefkühltruhen, Rostlösern, Geflügelrupfmaschinen und Bolzenschneidern reicht. Mehr als 500 000 Produkte bietet die Firma aktuell an, bis Ende des Jahres soll die Marke von einer Million geknackt werden. Bis 2021 wolle man die Palette auf bis zu 20 Millionen Produkte aufstocken, erklärt Hoffmann das ambitionierte Ziel.

Dass die Firma dort steht, wo sie heute steht, sei „echt harte Arbeit“ gewesen, erinnert sich Betriebswirtin Anna Hoffmann. Bereits 2012 gründeten sie den Shop in Regensburg, damals noch unter dem Namen „Crowdshop“. Mehrere Standortwechsel folgten, seit September 2017 heißt die Firma nun „Profishop“. 20 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, bis Ende 2018 sollen es 30 werden. Ohne Durchhaltevermögen und die „richtigen Leute, das richtige Team“ sei all das nicht möglich gewesen, sagt Jalali. „Der Erfolgsdruck von außen ist groß. Wir sind noch im Aufbau.“ Kaum zu glauben, bei diesen Zahlen.

