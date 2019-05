Das nicht ganz so gute Jahr

Vom Bremer Müllheizkraftwerk in Findorff soll eine neue Leitung in die Kurfürstenallee führen – Fernwärme für die Vahr, Anbindung des Fernwärmenetzes Ost ans „Uni-Netz“. Für den Weg, den die Leitungen dafür nehmen sollen, wurde jetzt ein Kompromiss gefunden. Foto: MARCUS MEYER/SWB

Bremen – „Nicht ganz so gut.“ Mit diesen Worten hat Dr. Torsten Köhne, der Vorstandschef des Energieversorgers SWB (früher Stadtwerke), am Dienstag das Geschäftsjahr 2018 beschrieben. Der SWB-Gewinn ist von 37 Millionen Euro (2017) auf 14,6 Millionen Euro gesunken. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel von 78,4 Millionen Euro (2017) auf 40,3 Millionen Euro.

Die wesentlichen Gründe für den Einbruch lägen nicht beim Konzern selbst, hieß es. Finanzvorstand Timo Poppe sprach von einer „angespannten“ Situation. Drei Effekte hätten das Unternehmen „energiewirtschaftlich getroffen“ und im Ergebnis 50 Millionen Euro gekostet.

So habe die Umsetzung des – in voller Schönheit so genannten – Netzentgeltmodernisierungsgesetzes die Erlöse in der konventionellen Energieerzeugung reduziert. Zudem hätten sich regulatorische Effekte ausgewirkt. Und Großkunden haben mehr Strom verbraucht als angekündigt – so dass der Energieversorger mehr Strom zukaufen musste als geplant. Zurückholen darf sich das Unternehmen diese Mehrkosten erst in den nächsten Jahren.

Für das laufende Jahr rechnet Köhne wieder mit einem deutlich besseren Ergebnis, sprich: mit einem EBIT von „80 bis 90 Millionen Euro“. Köhne: „Ein Normalergebnis für unser Unternehmen.“ Für 2019 sind Investitionen von etwa 120 Millionen Euro geplant.

Im vergangenen Jahr waren es 100 Millionen Euro. Davon flossen 72,5 Millionen Euro in die Netze. Denn, so Köhne: „Die Versorgungsnetze aus den 60er und 70er Jahren sind am Ende ihrer technischen Lebensdauer.“

80 Millionen Euro fließen in die laufenden Arbeiten zur Gasumstellung in Bremen, dem Umland und Bremerhaven. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Poppe. „Wir haben 240 000 von 400 000 Kundenbesuchen absolviert, mehr als die Hälfte ist erledigt. Es hat sich eingefahren – nach Problemen am Anfang.“ Etwa 155 000 Geräte sind inzwischen erfasst, 77 000 an das neue Erdgas angepasst. 1,9 Prozent der Heizungen lassen sich nicht anpassen. Mit der Umstellung geht es jetzt in Findorff, in der Überseestadt und in Walle weiter. Die Erfassungsarbeiten sollen im September Bremen-Nord erreichen. In Bremerhaven sind die ersten Hausbesuche für 2020 geplant.

In die Fernwärme will der Energieversorger bis 2023 etwa 200 Millionen Euro investieren. 35 Millionen Euro davon kostet ein Projekt, das schon für Diskussionen gesorgt hat – die Verbindung vom Müllheizkraftwerk Findorff bis zur Kurfürstenallee (zur Versorgung der Vahr). Köhne: „Da brauchen Sie ein 50-Zentimeter-Rohr hin, ein 50-Zentimeter-Rohr zurück und für alles eine Trassenbreite von sechs Metern.“

Und es geht kilometerweit durch die Stadt. „Das ist nicht mal eben so gemacht.“ In Bremen schon mal gar nicht. Die ursprünglich geplante Strecke über die Kulenkampffallee löste Proteste aus. Nun wird ein neuer Fernwärmeweg favorisiert: Kuhgrabenweg – Universitätsallee – OHB – Lise-Meitner-Straße – H.-H.-Meier-Allee. Dabei wird auch privater Grund berührt. SWB will bis zur Sommerpause so weit sein, dass das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden kann. Die Verbindung soll 100 000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.