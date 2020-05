Neustart ins Ungewisse

Zwischen Wut und Vorfreude: Friseurmeister Marcus Schneider sehnt sich nach seinem Arbeitsalltag im Salon „Quantum Hair“ in der Neustadt. Enttäuscht ist er von den Behörden, auf Soforthilfe wartet er noch. Foto: KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Jahrelang hatte Friseurmeister Marcus Schneider an seinem Lebenstraum gearbeitet, sein eigenes Geschäft in der Bremer Neustadt Stück für Stück aufgebaut. Doch dann kam Corona – und mit dem Virus kamen die Probleme. Im Gespräch lässt der 37-Jährige die vergangenen Wochen Revue passieren und schildert, wie es war, mit der quälenden Ungewissheit zu leben – und auf was sich Kunden zukünftig beim Haareschneiden einstellen müssen.

Leere. Nichts als Leere herrschte lange Zeit im Salon von Marcus Schneider. Keine Kunden, keine Gespräche, keine Einnahmen. Pflegeprodukte standen angestaubt in den Regalen, kein Föhn, der lief, keine Schere, die schnitt. Wie so viele andere Läden auch, musste Schneider Ende März seinen Salon „Quantum Hair“ an der Erlenstraße von einem Tag auf den anderen dicht machen.

„Erstmal“, so der 37-Jährige, „bin ich in ein Loch gefallen.“ Einen Monat am Stück frei zu haben, sei „gruselig“ gewesen. „Sechs Wochen waren echt heftig.“ Woche um Woche verging, Schneider versuchte, die nötigen Infos für Soforthilfen und Kredite einzuholen, besprach sich mit Kollegen, Kunden und Lieferanten.

Doch die Mischung aus „Halbwissen, Wahrheiten, die sich jede Woche änderten, und Falschinformationen“ machte die Sache für ihn nur schwieriger. So warte er noch immer auf die vom Staat versprochene Soforthilfe. Sein Antrag sei zwar eingegangen und werde bearbeitet, hieß es in mehreren Antworten der Bremer Aufbaubank (BAB) – doch auf seinem Konto herrsche weiterhin gähnende Leere. „Zur Zeit lebe ich vom Dispo – mit elf Prozent Zinsen“, sagt Friseurmeister Schneider.

Er fühle sich von den Behörden allein gelassen, dabei habe er „immer versucht, alles richtig und gut zu machen“. „Doch letztlich“, so Schneider, „bin ich der Depp.“ Während bis jetztkein Cent der Corona-Hilfsmaßnahmen bei ihm angekommen sei, habe er hingegen große Hilfsbereitschaft von Freunden, Familie und Stammkunden erhalten. Mal war es ein Präsentkorb, mal eine kleinere Spende, zudem konnte er kurzfristig noch Ware verkaufen und so etwas Einnahmen generieren. „Wäre all das nicht gewesen, ich hätte nichts essen können.“

Dabei lief Schneiders Geschäft lange Zeit gut. Nach zwölf Jahren als Angestellter legte er seine Meisterprüfung ab, 2012 erfüllte er sich den Traum vom eigenen Laden. Fünf Jahre habe er das Geschäft, das anfangs „ein Loch“ gewesen sei, von Grund auf renoviert und alles nach seinen Wünschen gestaltet. Zudem entwickelte Schneider ein für diese Zeit recht neues Konzept: Er bietet einen ganzheitlichen Service an, schneidet nicht nur klassische und moderne Frisuren für Damen und Herren, sondern setzt bei Produkten und Ausstattung auf vegane und nachhaltig produzierte Waren. Als Ende 2019 private Umbrüche hinzukamen, „waren alle Puffer aufgebraucht“. Und dann kam Corona – und mit der Pandemie die quälende Ungewissheit sowie der Umstand, zu Hause sitzen zu müssen und „absolut nichts tun zu können“.

Sechs Woche keine Einnahmen, dafür laufende Kosten: Miete, Versicherungen, Lieferanten. Schneider rechnet damit, die Verluste nicht innerhalb des restlichen Jahres ausgleichen zu können – auch deshalb, weil die nun erlassenen Verordnungen für die Branche zusätzliche Kosten verursachen.

Er rechnet mit allein etwa 40 Einweghandschuhen, die er täglich verbrauche. Hinzu kommen Ausgaben für Desinfektionsmittel und Einwegumhänge – sowie Serviceleistungen wie Bartpflege, Wimpern- und Augenbrauenfärben, die er aufgrund der Verordnungen aktuell nicht anbieten darf. Zwar ist sein Auftragsbuch bis zum 20. Mai komplett gefüllt, doch wegen der Maßnahmen müsse er für jeden Kunden mehr Zeit einplanen.

Trotz aller Umstände, trotz aller Widrigkeiten und Probleme – er schaue zuversichtlich auf die Wiedereröffnung, sagt Schneider: „Ich freue mich auf meine Kunden und auf ihre Geschichten.“