Bremen: Neustart in Mobilbauten

Von: Jörg Esser

Im Gebäude ist alles fertig, Klettergerüst und Fußballtore stehen. Nur auf dem Vorplatz sind noch Restarbeiten zu erledigen. Zum neuen Schuljahr zieht die Grundschule Alter Postweg in die roten Mobilbauten am Jakobsberg. © Esser

In den Sommerferien werden viele Schulgebäude renoviert. In Hastedt steht gar ein Umzug bevor. Die Postweg-Grundschule wird abgerissen, die Schüler ziehen in Mobilbauten.

Bremen – In den unterrichtsfreien Wochen in den Sommerferien rücken Handwerker, Reinigungsdienste und andere Fachkräfte zu Umbau- und Sanierungsarbeiten in die Bremer Schulen und Kindertagesstätten aus. „Ferienzeit ist Arbeitszeit“, sagt Fabio Cecere, Sprecher von Immobilien Bremen (IB). Als zentraler Dienstleister verwaltet die Anstalt öffentlichen Rechts die öffentlich genutzten Grundstücke und Gebäude des Landes Bremen.

Alle baulichen Maßnahmen sollen reibungslos abgewickelt werden, heißt es. Die Fachleute der IB-Abteilungen Planung und Projektsteuerung haben die Vorhaben so terminiert, „dass sie zum Beginn des neuen Schuljahrs in aller Regel abgeschlossen sind“. Das gilt vor allem dort, wo zusätzliche Raumkapazitäten durch Mobilbau-Anlagen geschaffen werden.

In Hastedt beziehen rund 200 Grundschüler und 25 Lehrkräfte sowie 80 Kinder aus vier Hortgruppen nach Ferienende eine Container-Schule auf dem Gelände des ehemaligen Eisstadions am Jakobsberg. Die Mobilbau-Anlage besteht aus gut 140 Modulen. „Die Interimslösung für den vorgesehenen Neubau der Schule Alter Postweg ist als dreizügige Grundschule mit zwölf Klassen plus Vorklasse ausgelegt“, sagt Cecere. Kalkuliert wird mit einer Übergangszeit von fünf Jahren, also länger als eine Grundschulgeneration. Die Mietkosten für die Module werden auf sieben Millionen Euro beziffert.

Sieben Millionen Euro Mietkosten

Wie viel der Neubau der Grundschule auf dem alten Schulgelände kostet, lässt sich noch nicht beziffern. Zunächst muss das 112 Jahre alte und mittlerweile marode und baufällige Schulgebäude abgerissen werden. Laut Gutachten wäre eine Sanierung weitaus teurer geworden als Abriss und Neubau.

Im Bremer Süden setzt Immobilien Bremen die 2018 gestartete energetische Sanierung des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Huchting fort. Das Gebäude soll eine neue, weiß gekantete Fassade aus Aluminium erhalten, weshalb in den Sommerferien lärmintensive Arbeiten an den vorhandenen Betonteilen vorgenommen werden. Danach folgen acht weitere Bauabschnitte, für die jeweils 50 bis 55 Werktage vorgesehen seien. „Im Frühjahr 2024 soll alles fertig sein“, heißt es.

Grundschulneubau in Alt-Aumund

In Bremen-Nord wird der Neubau der Grundschule Alt-Aumund am Ritterkamp fertiggestellt. Es entstehen vier neue Klassenzimmer sowie eine moderne Mensa. Im Zuge des Projektes setzt IB laut Cecere Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energien um. So werde die Wärme- und Heizversorgung der Schule mit Beginn der Heizperiode über eine Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage sichergestellt. Im Herbst folgt die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gebäudes. Gesamtkosten: 8,5 Millionen Euro.