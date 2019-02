AKK und Carsten Meyer-Heder diskutieren Zukunft von Bund und Bremen

Bremen - Von Steffen Koller. Ein Thema, zwei ganz unterschiedliche politische Karrieren und viel Gesprächsstoff: CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) und Bremens CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl, Carsten Meyer-Heder, sind am Donnerstagabend auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) aufeinandergetroffen. Unter dem Motto „Chancen innovativer Politik“ diskutierte das Duo die Entscheidungen von morgen.

Leichter Nieselregen liegt über Bremen, als AKK ein paar Minuten vor 19 Uhr das Haus der Bürgerschaft erreicht. Zwei schwarze Limousinen fahren vor, ein halbes Dutzend Leibwächter begleitet die 56-Jährige unter Blitzlichtgewitter ins Gebäude. Eine knappe halbe Stunde später - der Plenarsaal ist bereits gut gefüllt - betritt sie unter Applaus den Raum. Gut 250 Besucher sind gekommen, um sich anzuhören, was AKK und Meyer-Heder zu sagen haben. Wie muss Politik von morgen aussehen? Wie erreicht man den Bürger in Zeiten von Politikverdrossenheit und „Fake News“? Und was ist ganz konkret für die Hansestadt zu erwarten?

Trotz der unterschiedlichen politischen Karrieren sind sich AKK und Meyer-Heder in vielen Themen einig. Kramp-Karrenbauer, seit 1981 in der CDU, hat bis heute viele Ämter bekleidet. Sie war Ministerpräsidentin des Saarlandes, CDU-Generalsekretärin und ist seit Dezember 2018 Nachfolgerin von Angela Merkel als Bundesvorsitzende. Meyer-Heder hat sich in Bremen vorrangig in der IT-Branche und als Softwareentwickler einen Namen gemacht, ist Inhaber der Gruppe Team Neusta. Jetzt will der 57-Jährige Carsten Sieling (SPD) als Bürgermeister ablösen und damit „die Stadt regieren, wie sie es verdient“. Konkret heißt das für ihn: „An Bewährtem festhalten, aber auch neue Wege gehen.“ „Innovation entscheidet sich nicht auf dem Papier“, so der CDU-Mann. Man müsse „die Dinge machen, ausprobieren“. Um in Bremen etwas anzustoßen, brauche es „flache Hierarchien“, eine „neue Fehlerkultur“ und „Risikobereitschaft“. „Schöpferische Zerstörung“ und „Hochleistungsarbeitsplätze“ sind Schlagworte, mit denen Meyer-Heder beim Publikum punktet.

Im Gegensatz zu Kramp-Karrenbauer, die allgemein vom „Verlassen ausgetretener Pfade“ und von „der ungeheuren Sehnsucht“ des Volkes nach Authenzität spricht, macht Meyer-Heder klar, was er von der aktuellen SPD-Politik in Bremen hält. Schulen seien die „größte Baustelle - neben der A 27“. Und komme er an die Macht, werde er nicht nur aus dem „Ratlos-Haus“ bald wieder ein „Rat-Haus“ machen, sondern auch „den ÖPNV stattfinden lassen, den es seit zwölf Jahren in Bremen nicht gegeben hat“. Meyer-Heder wünscht sich eine papierlose Verwaltung, mehr Digitalisierung an Schulen und „eine Willkommenskultur für neue Technologien“. Man merkt, da spricht der IT-Experte aus ihm. Einen Neuanfang, davon ist der 57-Jährige überzeugt, könne es nur mit der CDU geben.

Und obwohl die Bürgerschaftswahl nur noch dreieinhalb Monate hin ist, bleibt er in einigen Aspekten für den Geschmack des Publikums zu allgemein. „Wir müssen in die Umsetzung kommen“, heißt es beim Thema Bildung. Man habe dort „ganz konkrete Vorstellungen“, ergänzt er. Es gehe um „banale, kleine Dinge“. Die große Baustelle Verkehr will Meyer-Heder unter anderem mit einer „digitalen Verkehrssteuerung“ besser machen.

Ob es für den Quereinsteiger reicht und ob er „der echte und ehrliche Typ“ ist, den die Menschen laut AKK wollen, zeigt sich am 26. Mai.