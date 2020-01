Neuling Sundair ist mit Start in Bremen zufrieden - und will mit Qualität überzeugen

Dezente Farbgestaltung am Airbus A 320 der Sundair – bis auf den Punkt im Logo und die Enden der Tragflächen. Die mecklenburgische Fluglinie Sundair fliegt regelmäßig von Bremen aus Sonnenziele an.

Urlaubsflieger Sundair startet seit Ende August vom Flughafen Bremen. Die Fluggesellschaft freut sich auf neue Sonnenziele und will die Passagiere mit Qualität überzeugen.

Bremen - Die Germania-Pleite im Februar 2019 und der Teilrückzug von Ryanair kurz zuvor haben ein großes Loch in den Bremer Flugplan gerissen. Dafür siedelten sich inzwischen neue Fluggesellschaften am Neuenlander Feld an, darunter Sundair. Die Fluglinie aus Stralsund bedient in erster Linie Sonnenziele für Pauschalurlauber. Rund vier Monate sind seit dem Erstflug vergangen. Im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung zieht Geschäftsführer Marcos Rossello eine Bilanz und gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Bremer Basis.

Sundair hebt seit gut vier Monaten von Bremen aus ab. Wie fällt Ihre erste Bilanz aus?

Wir sind sehr zufrieden mit unserer neuen Basis in Bremen. Wir bieten unseren Gästen ein attraktives Reiseprogramm mit tollen Zielen und ein sehr gutes Produkt. Das Feedback der Reisenden bestätigt uns darin, dass wir richtig gehandelt und uns für die Eröffnung der Basis in Bremen entschieden haben.

Sie konzentrieren sich im Winterflugplan auf die Kanaren und Ägypten. Welche Sonnenziele kommen bei den Bremer Fluggästen besonders gut an, welche haben noch Potenzial?

Im Winterflugplan fliegen wir derzeit nach Fuerteventura, Gran Canaria sowie nach Teneriffa auf den Kanarischen Inseln. In Ägypten steuern wir Hurghada sowie ab Februar auch Marsa Alam an. Eine eindeutige Tendenz können wir nicht sehen, da unsere Maschinen allesamt gut ausgelastet starten. Grundsätzlich freuen sich unsere Gäste darauf, im Winter in wärmere Regionen aufzubrechen.

Sundair tritt bei den Flugpreisen nicht in Konkurrenz zu Billigfliegern. Wie wollen Sie die Kunden überzeugen und an sich binden?

Unsere Kunden erhalten mit dem Kauf ihres Tickets je 20 Kilogramm Freigepäck zum Aufgeben sowie sechs Kilo Handgepäck. Darüber hinaus bieten wir den Gästen einen sehr guten Service sowie einen sicheren und pünktlichen Flug. Das bisherige Feedback unserer Gäste zeigt uns, dass wir gute Arbeit machen. Gleichzeitig spornt uns dies auch immer weiter an, unsere Qualität aufrecht zu erhalten und weiter zu verbessern. Unsere Kollegen am Boden und in der Luft geben täglich ihr Bestes, um unseren Gästen sehr guten Service anbieten zu können.

+ Sundair-Geschäftsführer Marcos Rossello ist mit dem Start am Bremer Airport zufrieden. © Sundair

Welche neuen Flugziele nehmen Sie im Sommer 2020 ab Bremen ins Programm?

Wir fliegen im Sommer 2020 – wie auch schon im vergangenen Jahr – nach Antalya, Fuerteventura, Kreta, Rhodos und Palma de Mallorca. Neu im Flugplan ist die griechische Insel Kos.

Auf der Strecke Bremen–Mallorca haben Sie mit Ryanair und Eurowings gleich zwei Mitbewerber. Setzten Sie auf Pauschalurlauber oder auf kostenbewusste Individualtouristen?

Unser Hauptgeschäft liegt im Pauschalreisesegment. Hier arbeiten wir mit Schauinsland-Reisen (hält den Angaben zufolge 50 Prozent der Anteile an Sundair, d. Red.), aber auch allen anderen Reiseveranstaltern gut zusammen. Von daher setzen wir klar auf Pauschalurlauber, sind allerdings auch für alle anderen Kunden über unsere Webseite buchbar.

Verfolgt Sundair weitere Ausbaupläne für die Basis Bremen? Wenn ja, welche?

Derzeit haben wir einen Airbus A 320 mit 174 Sitzplätzen in Bremen stationiert. Es bestehen vorerst keine weiteren Ausbaupläne für unsere Bremer Basis. Wir evaluieren jedoch kontinuierlich die Marktnachfrage und reagieren auf entsprechende Veränderungen.