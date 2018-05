Tod am Neujahrsmorgen: Angeklagter räumt Messerangriff auf Ehefrau ein

Bremen - Von Steffen Koller. Cennet wurde nur 27 Jahre alt. Am 1. Januar dieses Jahres endete das Leben der jungen Mutter auf tragische Weise. Seit Mittwoch verhandelt das Bremer Landgericht gegen den Täter. Es ist der Ehemann, ebenfalls 27 Jahre alt. Ihm wird Totschlag zur Last gelegt.

Viermal, das räumt der junge Deutsche mit afrikanischen Wurzeln zu Prozessauftakt ein, hatte er nach einem Streit auf seine Frau eingestochen. Ein Raunen geht durch den Saal 249 des Bremer Landgerichts. Immer wieder schauen Angehörige der Getöteten ungläubig in Richtung Staatsanwalt Björn Krebs.

Er listet in seiner Anklageschrift die Verletzungen auf, die Cennet erlitten hatte, und beschreibt, woran sie letztlich am Morgen des 1. Januar gegen 4 Uhr gestorben ist. Ein Stich, so der Staatsanwalt, durchbohrte beide Herzkammern, ein weiterer das Zwerchfell. Ein dritter Stich traf den Dickdarm der Frau, der vierte zerstörte die Leber.

Wohl vier Stiche abgegeben

Kopfschütteln, Ungläubigkeit. Die Mutter der getöteten Cennet wendet ihren Blick ab, als kurz zuvor der Angeklagte in den Saal geführt wird. Demonstrativ schaut sie nach unten. Nach Auffassung von Ankläger Björn Krebs hat der 27-Jährige „einen Menschen getötet, ohne Mörder zu sein“. Der Mann soll viermal mit einem Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge vor dem gemeinsamen Wohnhaus in Osterholz auf seine Ehefrau eingestochen haben.

Dabei, so wirkt es auf Prozessbeobachter, könnte man den Angeklagten auch als den „netten Jungen von nebenan“ beschreiben. Er trägt ein blaues Hemd, die krausen Haare sind kurzgeschnitten. Seine Gesichtszüge wirken weich, die Augen wach. Dieser Eindruck ändert sich kaum, als der 27-Jährige kurz darauf in einer Erklärung seine Sicht der Dinge schildert.

Vor der Tat in Streit geraten

Gleich zu Beginn sagt der Mann: „Ja, es stimmt. Ich habe meine Frau erstochen.“ Am Abend des 31. Dezember 2017, also wenige Stunden vor der Attacke, seien er und seine Frau mehrfach in Streit geraten. Mal soll es um die Zutaten für das Raclette gegangen sein, das sie am Abend noch mit den gemeinsamen Kindern machen wollten.

Mal habe es sich um Raketen vor der Haustür gedreht, die vermutlich die Kinder erschreckten. Auch Drogen sollen im Spiel gewesen sein, sagt der Angeklagte. Als die Kinder im Bett waren, habe man zusammen Kokain, Ecstasy, Cannabis und Alkohol konsumiert. Mehrfach sei seine Frau „ausgerastet“, habe ihn geschlagen, als „Missgeburt“ und „Idioten“ bezeichnet.

Immer wieder hätten sich beide versöhnt – und immer wieder sei Cennet ausgerastet. Gegen 3.30 Uhr soll seine Frau auf dem Küchenboden gelegen haben und gedroht haben, sich umzubringen, sagte der Angeklagte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Mann bereits ein Taxi bestellt. „Ich wollte einfach nur weg. Habe mit Trennung gedroht.“ Beide seien dann vor die Tür gegangen. Anstatt ins Taxi zu steigen, entriss er ihr das Messer und stach zu.

Der Prozess, für den weitere vier Verhandlungstage angesetzt sind, wird am Dienstag, 15. Mai, fortgesetzt. Ein Urteil soll Ende dieses Monats gesprochen werden.