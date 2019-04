Das Luftbild gibt einen Überblick über die derzeitigen Situation in der „Gartenstadt Werdersee“ in Habenhausen. Foto: GEWOBA

Bremen – Der Startschuss ist gefallen. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Gewoba ist jetzt auch sichtbar ins Projekt „Gartenstadt Werdersee“ in Habenhausen eingestiegen. Mit einem Baggerstich ist jetzt der Baustart für einen Neubau direkt an der Habenhauser Landstraße zelebriert worden.

In dem von drei bis fünf Geschossen gestaffelten Gebäude sollen 31 öffentlich geförderte Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Größen von 45 bis 84 Quadratmeter entstehen. Der Entwurf für den 57 Meter langen, dreigeteilten Neubau stammt vom Architekturbüro Florian Krieger aus Darmstadt und ist das erste Gebäude von insgesamt neun barrierefreien Mehrparteienhäusern, die die Gewoba in dem Neubaugebiet am Werdersee hochziehen wird. Die Fertigstellung ist für Anfang 2021 geplant. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich nach Angaben der Wohnungsbaugesellschaft auf rund 8,5 Millionen Euro.

„Das Angebot an bezahlbaren und geförderten Wohnungen auszubauen, ist uns ein großes Anliegen“, sagte Bau- und Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne). Die Kaltmiete der preisgebundenen Wohnungen soll bei 6,50 Euro pro Quadratmeter liegen. Der Gewoba-Vorstandsvorsitzende Peter Stubbe sagte: „Wir möchten hier ein neues Stück Bremen mitgestalten und die ,Gartenstadt Werdersee' zu einem lebenswerten Quartier entwickeln.“

Von den 590 in dem knapp 16 Hektar großen Baugebiet zwischen Habenhauser Landstraße, Huckelrieder Friedhof und Werdersee geplanten Wohneinheiten will die Gewoba 240 realiseren – vorwiegend preisgebundene Mietwohnungen. „Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag für die soziale Durchmischung des Quartiers“, so Stubbe.

Im Herbst ist der Baustart von zwei weiteren Gebäuden mit 75 preisgebundenen Wohnungen, einem Supermarkt und einem Café geplant. 2020 soll dann der Bau eines weiteren Gebäudes mit 36 preisfreien und neun preisgebundenen Wohnungen, einem Kindergarten mit Betreuungsplätzen für bis zu 120 Kinder beginnen, heißt es.

Neben der Gewoba baut auf dem Areal die Projektgesellschaft Gartenstadt Werdersee (PGW), ein Zusammenschluss Bremer Baufirmen. Die PGW will insgesamt 240 Millionen Euro ins Projekt stecken. Die Fertigstellung der „Gartenstadt“, die einen Grünflächenanteil von 70 Prozent haben soll, wird für 2024 anvisiert. je