Projekt „Weserhöfe“ nimmt erste Hürde: Neues Leben auf Gewerbeareal

Bremen - Die alten Firmengebäude werden zerlegt. Die Baudeputation hat den Bebauungsplan einstimmig durchgewinkt. Jetzt sind noch Senat und Bürgerschaft am Zug. Geben sie grünes Licht, dann wollen die Projektplaner vom Bremer Immobilienunternehmen Justus Grosse mit dem Bau der „Weserhöfe“ auf dem rund 1,7 Hektar großen Areal neben dem Jacobs-Büroturm zwischen Deich und Lucie-Flechtmann-Platz in der Neustadt loslegen und schnell „Gas geben“. Das Areal war durch den Wegzug der Deutschland-Zentrale des US-Konzerns Mondelez (zuvor: Kraft Foods) freigeworden.

Mit im Boot als Investor ist neben Grosse auch Christian Jacobs, Spross der Kaffee-Dynastie und Urgroßneffe des Firmengründers Johann Jacobs. Geplant ist auf dem Gelände eine Kombination aus Wohnprojekt und zukunftsfähigem Bürostandort. Grosse baut rund 320 Wohnungen, Jacobs zeichnet über die Gesellschaft „Hanseatische Projektentwicklung“ für die Wiederbelebung des Büroriegels an der Langemarckstraße mit dem markanten Büroturm verantwortlich, an dessen Dachfront wieder der Jacobs-Schriftzug prangt.

Justus Grosse plant dort, wo einst unter anderem Betriebskantine und Lagerhallen angesiedelt waren, den Bau von rund 300 Wohnungen in sechs maximal achtgeschossigen Gebäuden mit einer Gesamtwohnfläche von etwa 30.000 Quadratmetern. 30 Prozent der Wohnungen werden öffentlich gefördert. Die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen verfügen den Plänen zufolge über Wohnflächen von rund 30 bis 145 Quadratmetern. Und alle Einheiten sind mit Balkon, Terrasse oder Loggia bestückt. Die städtebauliche Konzeption des Berliner Architekturbüros Léonwohlhage sieht begrünte Dächer, begrünte Häuser und viel Grün in den Innenhöfen vor. Ein quartiereigenes Blockheizkraftwerk ist geplant. In den Erdgeschossen der Wohnhäuser soll es Platz für kleine Läden geben. Parkplätze sollen in einer Tiefgarage entstehen. „Die Nachfrage nach innenstadtnahen Wohnungen an der Weser ist enorm“, sagte Grosse-Projektleiter Simon Rott. Und: Erste Wohnungen seien schon verkauft. Auf der Plakatwand der Baustelle am Deich gegenüber dem Teerhof heißt es gar: „Bereits 37 Prozent verkauft.“

+ Und los geht’s: Die Abrissbagger sind im Einsatz. Auf dem ehemaligen Gewerbeareal zwischen Kleienr Weser und Lucie-Flechtmann-Platz in der Neustadt soll das Projekt „Weserhöfe“ mit rund 300 Wohnungen entstehen. © Esser

Bis tatsächlich die ersten Bewohner in die „Weserhöfe“ ziehen, dürften noch zwei bis drei Jahre vergehen. Bis Ende 2023 soll das Projekt fertiggestellt sein, heißt es in der Online-Präsentation.

Die Pläne stoßen derweil in der politischen Öffentlichkeit auf viel Zustimmung. „Das wird ein wahnsinnig attraktives Quartier“, sagte der Vorsitzende der Baudeputation, Falk Wagner (SPD).