Neues Leben auf altem Bremer Fabrikareal

Von: Jörg Esser

Das Tabakquartier in Woltmershausen – aus der Luft betrachtet. © Justus Grosse Real Estate

700 Millionen Euro investiert das Bremer Immobilienunternehmen Justus Grosse ins Tabakquartier. Das wächst auf dem Areal der ehemaligen Tabakfabrik Martin Brinkmann in Woltmershausen.

Bremen – Das Tabakquartier in Woltmershausen zählt längst zu den Vorzeigeobjekten der Hansestadt. Und zu den größten Entwicklungsgebieten Norddeutschlands. Vor gut fünf Jahren, im Mai 2018, hat das Bremer Immobilienunternehmen Justus Grosse das mehr als 20 Hektar große Areal der ehemaligen Tabak- und Zigarettenfabrik Martin Brinkmann gekauft und das Quartier seither nach eigenen Angaben „mit vielfältigen Konzepten zu einem neuen Ort für Arbeit, Wohnen, Freizeit und Kultur“ entwickelt.

„Fünf spannende Jahre liegen hinter uns“, sagt Marcel Linnemann. Er ist Geschäftsführer des Bremer Immobilienunternehmens Justus Grosse und dort in die Fußstapfen seines im September 2022 im Alter von 66 Jahren plötzlich verstorbenen Vaters Joachim Linnemann getreten. Die Fertigstellung des Tabakquartiers ist für 2025 geplant. Bis dahin wollen die Quartiersentwickler nach eigenen Angaben 700 Millionen Euro in das Projekt investiert haben.

In fünf Jahren seien bereits viele Bereiche des Tabakquartiers umgesetzt und mit neuem Leben gefüllt worden, sagt Linnemann. „Wir wollen ein buntes und nachhaltiges Quartier entstehen lassen, das nicht nur ein positives Zeichen für die Weiterentwicklung Pusdorfs setzt, sondern für ganz Bremen.“ Auf dem historischen Gelände in Woltmershausen war einst die größte Tabakfabrik Europas mit in Spitzenzeiten mehr als 6 000 Mitarbeitern beheimatet.

300 Unternehmen, 4000 Arbeitsplätze

Zurück ins neue Quartier: In neugestalteten Büro- und Gewerbelofts haben sich bislang gut 300 Unternehmen mit mehr als 4 000 Arbeitsplätzen angesiedelt. Darüber hinaus sind nach Grosse-Angaben die Eventlocation „Heizwerk“, die Restaurants „Justus“ und „Foodbox“, eine Bäckereiverkaufsfiliale mit Café, ein Fitnessstudio, Norddeutschlands größte Boulderhalle, eine Kita im Quartier, ein Lifestyle-Hotel der Marke „unique by Atlantic“ sowie Mobilitätshäuser entstanden. Auch der Kulturbereich ist im Tabakquartier fest verankert. So hat das Weyher Theater mit dem Boulevardtheater Bremen ein zweites Haus eröffnet. Sozusagen nebenan sind mittlerweile der Orchestersaal der Bremer Philharmoniker und das Zentrum für Kunst zu Hause.

In diesem Jahr sollen laut Linnemann mit den Bürolofthäusern in den „Atelierhäusern“, den ersten Wohnlofts in den „Speicherlofts“, dem Innovationscampus Bremen im „Alten Tabakspeicher 2“ und dem ersten Büroneubau „Forum“ mit anliegendem Mobilitätshaus „Mobi 2“ vier weitere große Projekte im Quartier abgeschlossen und damit rund 31 700 Quadratmeter Büro- und Gewerbefläche sowie 222 Wohnungen geschaffen werden. Zudem sollen die ersten Bereiche des mehr als 20 000 Quadratmeter großen Quartiersparks finalisiert werden.

192 Eigentumswohnungen in zwei alten Tabakhallen

Weiteren Angaben zufolge startet Grosse in diesem Jahr mit dem Bau der ersten Eigentumswohnungen im Quartier. Mit den „TQ Studios“ entstehen 192 Einheiten in zwei umgestalteten Tabakhallen, sagt Linnemann. Und ergänzt: „Aktuell sind bereits 70 Prozent der Wohnungen verkauft.“