Weiteres Flugziel: Mit Wizz Air von Bremen nach Skopje

Bremen - Die Fluggesellschaft Wizz Air bietet ab März 2019 eine weitere neue Verbindung an: Von Bremen aus soll es dann nach Skopje gehen.

Nach Kiew und Danzig verkündet Wizz Air nun die dritte Stecke ab Bremen Flughafen. Es soll dann ab 20. März 2019 von Bremen auch zweimal wöchentlich ins mazedonische Skopje gehen, meldet der Flughafen. Die geografische Lage Skopjes ermöglicht es Reisenden, innerhalb kürzester Zeit nach Albanien, Serbien, Bulgarien oder in das Kosovo weiterzureisen.

„Aller guten Dinge sind drei, so heißt es jedenfalls. Mit der neuen Verbindung von Bremen nach Skopje hat Wizz Air nun bereits die dritte Verbindung ab Bremen verkündet und damit wächst das Angebot in Osteuropa am Bremen Airport weiter,“ freut sich Elmar Kleinert, Geschäftsführer des Bremer Flughafens.