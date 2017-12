Neues Domizil fürs „Start-Haus“

Aufbau-Bank zieht 2019 auf den Domshof

+ © Gnuschke Die Bremer Aufbau-Bank und die Initiative „Start-Haus" haben am Domshof 14/15 ein neues Domizil gefunden.

Bremen - Die Bremer Aufbau-Bank (BAB) und die Initiative „Start-Haus“ haben ein neues Domizil gefunden. 2019 werden sie an den Domshof 14/15 ziehen. Diesem Ortswechsel hat jetzt der Aufsichtsrat zugestimmt. Die BAB will dann ihre derzeitigen Standorte im Kontorhaus am Markt und in der Wachtstraße am neuen Firmensitz in der City zusammenlegen. Und hier soll auch die „Start-Haus“-Initiative einziehen.