So wird das neue Brill-Quartier

Bremen – Neues vom Brill: Nachdem die spektakulären Neubaupläne des US-Stararchitekten Daniel Libeskind für das frühere Sparkassen-Areal im Sommer geplatzt waren, weil es mit der Stadt keine Einigung über die Dimension der Gebäude gab, liegen nun Entwürfe für eine neue Gestaltung des Quartiers vor.

Die Investoren Pinchas und Samuel Schapira wollen nach wie vor „einen herausragenden Platz im Herzen Bremens erschaffen“, formuliert Annika Reineberg, Geschäftsführerin der Wallhaus-GmbH und Eigentümervertreterin der Investoren. Die elf Gebäude des Brill-Quartiers bleiben erhalten, werden aber eben auf neue Weise genutzt. Anfang 2021 sollen „umfassende Umgestaltungs- sowie Modernisierungsmaßnahmen“ im Inneren der Gebäude beginnen, hieß es weiter. Die Kosten? „Es wird voraussichtlich ein höherer zweistelliger Millionenbetrag erforderlich sein.“

Entwicklung im Bestand, das ist nun das Motto, seit sich die hochfliegenden Neubaupläne in Luft aufgelöst haben. Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne), die nach dem Scheitern der Libeskind-Pläne Kritik einstecken musste, wird nun auf einer Website des Projekts (Adresse: https://am-brillbremen.de) mit diesen Worten zitiert: „Die anvisierten Nutzungsoptionen werden die Innenstadt beleben, mehr sowie neues Publikum in die City bringen und zur Attraktivität der Bremer Mitte erheblich beitragen.“

Idee: Hochschule kommt ins Bremer Brill-Quartier

Die Nutzungsoptionen? Eine „Mischung aus Arbeiten, Bildung, Dienstleistung, Handel und Wohnen“ soll das Brill-Areal „zu einer Blaupause für ein vielfältiges Innenstadtquartier“ machen, so der Planer und Architekt Michael Schröder. Und weiter: „Die historischen Fassaden bilden einen imposanten Rahmen und die verschiedenen Gebäude bieten abwechslungsreiche Räume für eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzer. Mit dem grünen Innenhof schaffen wir einen neuen Typus für einen öffentlichen Raum in der Bremer Innenstadt. Hier treffen sich Mitarbeiter, Bewohner, Besucher sowie Schüler und Studenten auf Wegen, Terrassen und in Restaurants.“

Zu den Ideen – beschlossene Sache ist das noch nicht – gehört der Plan, am Brill Bildungseinrichtungen in einem „Campus“ zu bündeln. So gibt es den Gedanken, die Hochschule könne mit einer Abteilung in das Quartier ziehen. Ein grüner Innenhof soll eine zentrale Funktion bekommen, ein „Food Court“ Gastronomie-Angebote vereinen. Das elf Hektar große Quartier öffne „nicht nur das Tor zum Stephaniviertel, sondern dient als Brücke in die Überseestadt“, heißt es in einer Mitteilung – große Worte. Geplant seien Ladesäulen für E-Bikes und E-Autos sowie „sichere Verwahrungsmöglichkeiten für Räder“. Und: „Das Parkhaus bleibt erhalten und soll auch zukünftig von der Öffentlichkeit genutzt werden können.“

Unterdessen zieht die Sparkasse in ihre neue Zentrale im Technologiepark. Am 9. November, so die Planung, werden die letzten Mitarbeiter den Brill verlassen haben.