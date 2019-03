Neues Boot für den Zoll

+ © dpa Tanja Mildenberger tauft das neue Zollboot auf den Namen „Bremen“. © dpa

Bremerhaven – Der Zoll hat Freitag in Bremerhaven das erste von drei neuen Einsatzschiffen getauft und in Dienst gestellt. Am Festakt nahmen unter anderem der im Bundesfinanzministerium für den Zoll zuständige Staatssekretär, Rolf Bösinger, sowie Gäste aus der Bremer Politik und Verwaltung teil. Tanja Mildenberger, Abteilungsleiterin im Minsterium, taufte das neue Zollboot auf den Namen „Bremen“. Die in Estland über anderthalb Jahre lang gebaute „Bremen“ ist 24 Meter lang und wird künftig von Bremerhaven aus auf der Außenweser und der Nordsee eingesetzt wird. gn