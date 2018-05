Bremer Verfassungsschutzchef: „Es gibt einen neuen Tätertypus“

Bremen - Von Jörg Esser. Die Zahl der Gewalttaten steigt , egal ob rechtsextremistisch, linksextremistisch oder islamistisch. Und die Motivlage ändert sich ständig. So sind islamistische Gewalttäter längst nicht nur ideologisch geprägt. „Es gibt einen neuen Tätertypus“, sagt Dierk Schittkowski, Chef des Landesamts für Verfassungsschutz (LfV). Und das macht den Job für ihn und seine zukünftig 70 Mitarbeiter nicht einfacher. „Es ist ein ständiges Katz- und Maus-Spiel.“

Bei der effektiven Bekämpfung extremistischer Gewalttaten sei es von zentraler Bedeutung, die Motive der Täter zu beleuchten, sagt Schittkowski. „Die Ideologie muss nicht immer die entscheidende Rolle spielen“, fährt er fort. Islamistische Gewalttäter lebten oftmals nicht mehr religiös, besuchten nicht regelmäßig Moscheen. Und die Täter, die Flüchtlingsheime angriffen, seien längst nicht immer in die rechtsextremistische Szene eingebunden.

„Das ist kein Nullsummenspiel“, ergänzt Hazim Fouad, Islamwissenschaftler im Dienste des LfV Bremen. „Gewalttaten werden nach wie vor religiös gerechtfertigt.“ Slogans dienten als ideologische Fragmente. Diese würden benötigt, um die Taten zu rechtfertigen. Fouad spricht von „Neutralisationstechniken“. Doch die theoretische Fundierung der Gewalttäter fehle.

Es gebe längst andere vorrangige Motive. So seien zwei von drei der aus Bremen nach Syrien ausgereisten Islamisten schon vorher kriminell gewesen, sagt Fouad. Und diese lockten unter anderem die Aussicht auf ein Leben in Reichtum und Wohlstand, monetäre Anreize eben. Andere zog die Aussicht auf jesidische Frauen an, die auf Sklavenmärkten vermeintlich leicht zu bekommen seien. Eine weitere Gruppe wolle einfach nur weg aus der Familie und dem sozialen Umfeld. Das Motto laute dann: „Schlimmer kann es auch in der Ferne nicht kommen.“

„Dschihadistische Einzelspuren“

Das heißt: Es gibt einen neuen Tätertypus. „Die salafistische Szene differenziert sich.“ Fouad und Schittkowski sprechen von „dschihadistischen Einzelspuren“, die verfolgt werden müssten. In Bremen gebe es davon „eine kleine dreistellige Zahl“. Die Fokussierung auf eine rein religiöse Szene sei nicht mehr zeitgemäß. Es reiche nicht, Moscheen zu überwachen. Bars, Cafés und auch die Straße seien immer häufiger Treffpunkte der Salafistenszene. „Wir müssen uns breiter aufstellen und breiter schauen“, sagt Fouad. Schittkowski ergänzt: „Die Kunst ist es, aus der Vielzahl der Personen, denen Gewalttaten zugetraut werden, die richtigen herauszupicken.“

In Berlin ist das kurz vor Weihnachten 2016 missglückt, als Anis Amri mit einem gestohlenen Laster auf dem Breitscheidplatz in die Menge raste und zwölf Menschen tötete. Amri passte nicht ins ideologische Profil, weil er Drogendealer und Drogenkonsument war und keinen religiösen Lebensstil führte. „Er war kein ideologisch überzeugter Attentäter“, sagt Schittkowski.

Ideologie und Extremismus

„Die Rolle der Ideologie im gewalttägigen Extremismus“ steht im Fokus eines Diskussionsabends, zu dem das Landesamt für Verfassungsschutz für Dienstag, 8. Mai, ins Haus der Bürgerschaft einlädt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Auf dem Podium sitzen Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), der Politikwissenschaftler und Extremismusforscher Professor Uwe Backes sowie André Teubert, Leiter der Hamburger Ausstiegs-Beratungsstelle Legato, und der Politikberater Alexander Ritzmann, der auch Sachverständiger im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 ist. Der Eintritt ist frei.