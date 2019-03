Linie 5 startet bald durch: Bremen erhält neue Straßenbahn-Verbindung

Vom Hauptbahnhof in die Überseestadt und bis nach Gröpelingen - das ist die Route der neuen Straßenbahn-Linie 5 in Bremen. Startschuss ist am 30. März, dem Inkrafttreten des neuen BSAG-Fahrplans für die Hansestadt.

Bremen - Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) führt am 30. März ihren neuen Fahrplan für Bremen ein. Mit dem Jahresfahrplan 2019/2020 startet die Straßenbahnlinie 5 - eine neue Direktverbindung vom Hauptbahnhof in die Überseestadt und nach Gröpelingen. Mit dem Linienstart ist auch eine Neuordnung der Buslinien 20, 26 und 28 in der Überseestadt verbunden, heißt es vonseiten der BASG. Im vergangenen Juni hatte das Unternehmen die „Fünf“ vorgestellt und eine Entlastung der Überseestadt versprochen.

Der neue Fahrplan erhält darüber hinaus kleinere Anpassungen beim Angebot der übrigen Bus- und Bahnlinien der BSAG. Unter anderem sind sonntags wieder regelmäßige Fahrten der Linie 24 zur Lankenauer Höft geben, im Sinne der Fahrgäste der Weserfähre. Deren Betriebszeiten werden mit beim neuen Fahrplan mitgedacht und verknüpft.

Änderungen auf einzelnen Linien

Linie 1S

Aus betrieblichen Gründen entfallen ab Tenever-Zentrum wochentags stadteinwärts vier Fahrten der Linie 1S. Der Schülerverkehr ist davon nicht betroffen. Zwischen 6.57 und 7.47 Uhr fahren die Bahnen wie gewohnt ab Tenever-Zentrum.

Linie 5

Die neue Straßenbahnlinie bietet eine Direktverbindung zwischen Hauptbahnhof, Überseestadt, Waterfront und Gröpelingen. Zwischen Waller Ring und Gröpelingen fährt sie in beiden Richtungen als Linie 5S mit nur einem Zwischenhalt an der Haltestelle Use Akschen (beim Einkaufszentrum Waterfront).

Linie 20

Diese Linie erhält künftig einen neuen Linienverlauf: Hohweg – Bahnhof Walle – Steffensweg – Europahafen.

Linie 24

Sonntags werden die Fahrten dieser Linie während der Betriebszeiten der Weserfähre zum Lankenauer Höft verlängert.

Linie 25

Die zweite der beiden morgendlichen Stichfahrten zum Mercedes-Benz-Werk entfällt künftig.

Linie 26

Diese Linie wird ab Waller Ring bis zur Überseestadt-Nord verlängert.

Baustellenbedingt jedoch vorerst nur bis Silbermannstraße.

Linie 28

Diese Linie erhält künftig einen neuen Linienverlauf: Universität – Findorff – Hansestraße – Konsul-Smidt-Straße – Überseestadt-Nord. Baustellenbedingt endet die Linie jedoch vorerst an der Haltestelle Silbermannstraße der Linie 26.

Linien 29 (abends) und 42

Der Gewerbepark Hansalinie wurde im östlichen Bereich ausgedehnt. Die Busse bedienen künftig die neuen Haltestellen Bergener Straße und Europaallee-Ost. Außerdem gibt es montags bis freitags je Richtung zwei weitere Fahrten der Linie 42 zu den Schichtwechselzeiten.

Linien 33, 34 und N3

Die Umleitung dieser Linien wird im Laufe des Jahres – nach Inbetriebnahme der neuen Bahnunterführung in Oberneuland – aufgehoben. Dann bedienen die Busse wieder die Haltestelle Bahnhof Oberneuland statt Ikensdamm.

Änderungen an einzelnen Haltestellen

Linie 5

Die neue Linie 5 bedient montags bis sonnabends die folgenden Haltestellen: Bürgerpark, Messe-Zentrum, Hauptbahnhof, Falkenstraße, Daniel-von-Büren-Straße, Eduard-Schopf-Allee, Europahafen, Konsul-Smidt-Straße, Hansator, Grenzstraße, Elisabethstraße, Waller Ring, Use Akschen und Gröpelingen.

Linie 20

Die Haltestellen Doventorstraße und Speicher XI werden nicht mehr bedient.

Linien 26 und 28 in der Überseestadt

Die neuen Haltestellen Marcuskaje (Linie 26) und Schuppen 3 (Linie 28) werden ab 30. März bedient. Die Haltestelle Hafenkante wird in Überseestadt-Nord umbenannt. Die Haltestelle Überseetor finden Fahrgäste künftig an der Kreuzung Überseetor/Hafenstraße.

Linien 29 und 42 im Gewerbepark Hansalinie

Die neuen Haltestellen Bergener Straße und Europaallee-Ost werden ins BSAG-Netz aufgenommen.

Linien 94 und N94 in Schwanewede

Die Linie 94 bedient ab 30. März die neuen Haltestellen Herderstraße und Zum Marktplatz. Die Haltestelle Polizei heißt künftig Schützenweg, die Haltestelle Dammschule erhält mit dem Fahrplanwechsel den Namen Rathaus Schwanewede (nur Linie 94).

Der Fahrplan gilt voraussichtlich bis zum 27. März 2020. In der Zeit vom 4. Juli bis 18. August 2019 gibt es einen Sommerferien-Fahrplan. An Infoständen will die BSAG in den kommenden Wochen ihre Kunden über alle Änderungen informieren. An den Ständen gibt es neben den Linienfahrplänen die Möglichkeit, individuelle Fahrpläne anfertigen und ausdrucken zu lassen.

Die Info-Termine im Einzelnen:

Mittwoch, 20. März, von 10 bis 18 Uhr im Einkaufszentrum Walle-Center, Waller Heerstraße 103

Freitag, 22. März, von 10 bis 18 Uhr im Einkaufszentrum Berliner Freiheit

Sonnabend, 23. März, von 8 bis 14 Uhr im Einkaufszentrum Berliner Freiheit

Dienstag, 26. März, von 11 bis 19 Uhr im BSAG-Kundencenter Domsheide, Balgebrückstraße 11

Mittwoch, 27. März, von 9 bis 18 Uhr vor dem Einkaufszentrum Roland-Center, Alter Dorfweg

Sonnabend, 30. März, von 10 bis 16 Uhr am BSAG-Depot in Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße 302

Weitere Informationen zu Linien und Fahrplänen gibt es online unter www.bsag.de und am 24-Stunden-Servicetelefon unter der Rufnummer 0421 / 59 60 59.

Rubriklistenbild: © Thomas Kuzaj