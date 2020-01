Neuer Anlauf am Landgericht

Ende am Amtsgericht: Der Fall des 31-Jährigen, der vier homosexuelle Männer terrorisiert haben soll, wird nun am Landgericht weiterverhandelt. Foto: KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Er wollte Menschen leiden sehen, um sein eigenes Leiden zu lindern. Das sagte ein 31-Jähriger vor dem Amtsgericht Bremen. Dort wurde bis Dienstag der Fall des Angeklagten verhandelt, der homosexuellen Männer über Monate nachstellte. Doch konnte der Mann sein Unrecht einsehen, verstand er sein Tun? Das muss nun das Landgericht klären: Die zuständige Richterin verwies den Fall an die nächsthöhere Instanz.

Lange Zeit schwieg der Mann zu den insgesamt 68 Straftaten, die ihm zur Last gelegt werden. Zwei Umzugskartons voll mit Akten füllen die Ermittlungsergebnisse bislang, doch persönlich hatte sich der Bremer nicht geäußert. Das änderte sich vergangene Woche, als der Angeklagte über seine Verteidigerin Daniela Post eine Erklärung verlesen ließ (wir berichteten). Ein Wendepunkt im Verfahren wegen massenhaften Stalkings von homosexuellen Männern, die der 31-Jährige laut Anklage rund anderthalb Jahre tyrannisierte. Denn was vergangene Woche so noch nicht abzusehen war, ist, dass der Angeklagte sein Handeln womöglich gar nicht oder nur teilweise einschätzen konnte. Juristen sprechen von verminderter oder nicht vorhandener Steuerungsfähigkeit, dem Bewusstsein eines Menschen, ob seine Taten rechtswidrig sind oder nicht.

Nach der Einlassung, die für die zuständige psychiatrische Sachverständige Dr. Ute Franz, Chefärztin der forensischen Psychiatrie am Klinikum Ost, überraschend kam und Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes geben könnte, teilte sie dies dem Amtsgericht mit. Und dieses entschied nun, das Verfahren an das Bremer Landgericht abzugeben. Da nur Landgerichte bei Erwachsenen eine etwaige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnen dürfen, wird der Fall nun neu verhandelt. Für die Verteidigerin des 31-Jährigen sei dieser Schritt „absolut richtig und zutreffend“. Die bisherige Untersuchungshaft bringe ihrem Mandanten „gar nichts“, da ihm dort nicht geholfen werden könne, so Post. Sie habe den Mann bislang als „ruhig, zuvorkommend und höflich“ wahrgenommen. Die angeklagten Taten würden nicht zu seinem Auftreten passen, was für sie auf eine Persönlichkeitsstörung hindeuten könnte.

Der 31-Jährige, der nach eigenen Angaben bereits im Gefängnis saß und dort womöglich einen Hass auf Homosexuelle entwickelt hat, wurde noch nach der Verhandlung am Dienstag in die Forensik gebracht. Einen entsprechenden Beschluss verkündete die Vorsitzende Richterin am Amtsgericht, Cosima Freter.

Wann der Prozess am Landgericht starten wird, ist bislang nicht bekannt. Geht es nach den Angehörigen der Oper, sollte dies möglichst schnell passieren. Die Mutter eines mutmaßlichen Opfers sagte, ihr Sohn leide bis heute unter den Folgen der Nachstellungen. Dass der Fall jetzt nochmal neu verhandelt werden müsse, sei schwer für ihren Sohn und die Angehörigen.

Über mehrere Monate hatte der Angeklagte den damals 17-jährigen Max mit Drohnachrichten terrorisiert. Er versuchte, Todesanzeigen von ihm aufzugeben und manipulierte unter anderem Accounts von sozialen Medien und sein Mobiltelefon. Drei weitere Männer sollen dem Angeklagten zum Opfer gefallen sein. Zudem werden dem Mann 58 Betrugstaten zur Last gelegt.