Neue Westkaje soll 2018 fertig werden

Der neue Hafenbahnhof Imsumer Deich in Bremerhaven ist am Netz. In den vergangenen drei Jahren sind neben dem Container-Terminal acht neue Gleise entstanden. Die Gesamtkosten betrugen nach Angaben des Hafenbetreibers Bremenports rund 30 Millionen Euro.

Bremen - Die Häfen seien Beschäftigungsmotoren für Bremen, sagt Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). Deshalb seien weitere Investitionen nötig. So soll im nächsten Jahr die neue Westkaje im Bremerhavener Kaiserhafen fertig werden. Dort soll für rund 30 Millionen Euro ein breiteres Hafenbecken entstehen.

Mit dem Bau ist im Sommer begonnen worden. Auf etwa 500 Meter Länge und sieben Meter ins Landesinnere versetzt werde derzeit die neue Kaje gerammt, sagt Robert Howe, Geschäftsführer der Hafenmanagement-Gesellschaft Bremenports. Bei dem Bau der Kaje werden etwa 4 000 Tonnen Spundwandstahl und 3 500 Kubikmeter Beton verarbeitet sowie etwa 50 000 Kubikmeter Boden ausgehoben. „Das verbreiterte Hafenbecken schafft bessere nautische Bedingungen in diesem Teil des Hafens“, sagt Howe.

Bremerhaven als führender Eisenbahnhafen in Europa

Erst am Wochenende ist der neue Hafenbahnhof Imsumer Deich ans Netz gegangen. Mit dem Bau von acht neuen, elektrifizierten Gleisen stehen zukünftig 16 Gleise zum Rangieren und Abstellen von Güterzügen zur Verfügung. 30 Millionen Euro, darunter Geld aus EU-Töpfen, sind in das Projekt geflossen. Howe: „Bremerhaven profiliert sich damit als führender Eisenbahnhafen in Europa. Wöchentlich verkehren rund 580 Züge auf den Gleisen der Hafeneisenbahn.“ Acht von zehn Autos und 44 von 100 Containern, die in Bremerhaven umgeschlagen werden, werden per Eisenbahn transportiert, ergänzt Senator Günthner.

Bremenports bereitet derweil weitere Großprojekte für die nächsten Jahre vor. So sind die Planungen für das Kreuzfahrtterminal Columbuskaje weit vorangetrieben worden. Die Planungsmittel sind im Doppelhaushalt 2018/19 eingebucht. Die Kaje soll auf rund einem Kilometer Länge ab 2020 in mehreren Abschnitten neu gebaut werden. Darüberhinaus will Bremenports die nicht mehr zeitgemäßen Gebäude am Columbusbahnhof durch den Neubau eines maritimen Zentrums zu ersetzen, um den Kreuzfahrtstandort Bremerhaven aufzuwerten.

Starker Anstieg im Kreuzfahrtverkehr

Der Kreuzfahrtverkehr hat in diesem Jahr stark zugelegt. 84 Kreuzliner legten an der Columbuskaje an – und damit 15 mehr als 2016 (plus 21 Prozent). Die Zahl der Passagiere stieg um 68 Prozent auf 165 .644.

Bremenports rechnet laut Howe für 2017 mit einem Überschuss von zwei bis zweieinhalb Prozent. Die Gesellschaft beschäftigt rund 400 Mitarbeiter.

je