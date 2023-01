Neue Welle befürchtet? Bremer Virologe warnt vor frühem Ende der Isolationspflicht

Aufhebung zum 01. Februar

+ © Sebastian Gollnow/dpa Niedersachsen und Bremen wollen die Corona-Isolationspflicht aufheben. Ein Bremer Virologe warnt vor den Ausmaßen. © Sebastian Gollnow/dpa

Virologe Dotzauer spricht sich gegen ein frühes Ende der Corona-Isolationspflicht aus. Er warnt vor einer neuen Welle und die Ausbreitung neuer Mutanten.

Bremen – Mit dem Ende der Corona-Isolationspflicht scheint für die Bürger ein Stück Normalität zurückzukehren. Doch der Bremer Virologe Andreas Dotzauer sieht die von Bremen und Niedersachsen geplante Erleichterung bei den Corona-Maßnahmen kritisch. Dotzauer zufolge greife die Lockerung der Maßnahmen zu früh. Er befürchtet infolgedessen eine neue Welle an Infektionen.

Bremer Virologe kritisiert Aufhebung der Corona-Isolationspflicht und warnt vor neuen Mutante

Virologe Dotzauer verweist darauf, dass es in Bremen aktuell etwa 200 registrierte Neuinfektionen pro Tag gibt. Außerdem gebe es seit einigen Tagen die ungewöhnliche Situation von einem oder mehreren Todesfällen pro Tag, sagte Dotzauer auf Anfrage von buten un binnen. Zudem würde Niedersachsen im bundesweiten Vergleich die hohe Sieben-Tage-Inzidenz mit circa 197 deutlich übertreffen. „Das weist darauf hin, dass in der näheren Zukunft keine deutliche Abnahme der Neuinfektionszahlen eintreten wird. Hinzu kommt die zu befürchtende Ausbreitung der infektiöseren Mutante XBB.1.5 aus den USA. Was uns aus China erwartet, wissen wir nicht,“ sagte Dotzauer zu buten un binnen.

Eine bestehende Isolationspflicht hält Dotzauer für angemessen, um eine drohende Ausweitung der Infektionsketten abzupuffern. Weitere Isolationsmaßnahmen könnte die Infektionsketten zudem unterbrechen. Daher sollten die geltenden Maßnahmen auch über die nächsten drei Wochen hinaus gelten. In Niedersachsen wurde die Corona-Isolationspflicht zuletzt mehrfach verlängert.

Niedersachsen und Bremen wollen Corona-Isolationspflicht zum 01. Februar aufheben

Niedersachsen und Bremen wollen zum 01. Februar die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abschaffen. Zudem erwägen beide Bundesländer ein Ende der Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr. Die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte in dem Zusammenhang erwähnt, einheitlich vorgehen zu wollen. Angaben, zu wann die Maskenpflicht fallen soll, gab es nicht. Bayern hat die Maskenpflicht im ÖPNV als einer der ersten Bundesländer fallen lassen.