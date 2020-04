Der neue Tunnel soll tiefergelegt werden

Planfeststellungsverfahren für Eisenbahnunterführung in Sebaldsbrück vor dem Abschluss

+ Marode und zu klein: Ein Neubau 80 Meter westlich soll den Zeppelintunnel in Sebaldsbrück ersetzen. Pläne gibt es seit Jahren. Für 2021 wird der Baustart anvisiert. Foto: ESSER

Bremen - Von Jörg Esser. Zwei der 155 Bremer Eisenbahnbrücken sind so marode, dass sie durch einen Neubau ersetzt werden müssen – eine in Gröpelingen und eine in Bremerhaven. Das hat das Bundesverkehrsministerium jüngst mitgeteilt. Doch auch diese Brücken gelten als sicher, sonst würde kein Betrieb zugelassen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.