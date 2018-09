„Hanse-Life“: Neue Trends, mehr Aussteller

Maritime Zeichnungen sind die Spezialität von Helke Rah („Mooi & Fien“) aus der Neustadt. Sie bietet Papeterieartikel und Porzellan mit ihren Zeichnungen an.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Sehr viele Bräute legen Wert auf die Wimpern“, sagt die Delmenhorster Make-up-Expertin Charmaine Akbulut. „Damit der Augenaufschlag gut aussieht.“ Wie das geht mit den Wimpern und dem Augenaufschlag, das – unter anderem – ist auf der Verbrauchermesse „Hanse-Life“ zu erfahren. Sie beginnt am Sonnabend, 15. September, in den Messehallen auf der Bürgerweide. Und sie dauert bis Sonntag, 23. September.

„Die ,Hanse-Life‘ geht in die zwölfte Runde“, so Kerstin Renken, bei der Messe Bremen zuständig für Publikumsmessen. „Dieses Mal kommen 824 Aussteller, im vorigen Jahr waren es 782.“ Renken und „Hanse-Life“-Projektleiter Ingo Kleemeyer freuten sich im vergangenen Jahr über 79.522 Besucher. In diesem Jahr würden sie gern die 80.000er-Marke schaffen.

Auf der Bürgerweide wird alles getan, um dieses Ziel zu erreichen. Die „Hanse-Life“ füllt sämtliche Hallen, hinzu kommt der Außenbereich. Auf insgesamt 40.000 Quadratmetern Hallenfläche entfalten sich verschiedene Themenwelten.

Los geht‘s mit Mode, Deko und Schmuck. Um Landwirtschaft und Natur geht es dann in Halle 3, in Halle 4 folgen die Themen Bauen und Einrichten sowie Haus und Wohnen. Halle 5 bietet die „Autowelt“ sowie Wellness, Beauty, Sport und Kunsthandwerk. Halle 6 ist traditionell für Küche und Haushalt reserviert.

Wechselnde Ausstellungen in Halle 7

Und in Halle 7 gibt es wieder wechselnde Ausstellungen im Rahmen der „Hanse-Life“ – nämlich: die „Kreativzeit“ (mit „Designmarkt“) von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. September. Und die Seniorenmesse „Invita“ am Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. September. Und am ersten Wochenende (Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. September) die Hochzeitsmesse „Trauzeit“.

+ Charmaine Akbulut aus Delmenhorst ist Expertin für Braut-Make-up und Hochzeitsfrisuren. Hier stylt sie Model Darlene Kindereit. © Kuzaj Die wurde erstmals nicht zugekauft, sondern von der Messe Bremen in Eigenregie organisiert. „Für die Besucher bedeutet das mehr Qualität, mehr Vielfalt und vor allem mehr Regionalität“, so Kerstin Renken. Bei der „Trauzeit“ ist dann auch Charmaine Akbulut zu finden, die sämtlichen Trends rund ums Braut-Styling kennt.

Bei den Frisuren zum Beispiel geht der Trend „weg von den hochgesteckten Haaren“, sagt Akbulut. „Es ist alles ein bisschen lockerer und etwas verspielter geworden.“ Die Haare würden nun im Nacken leicht zusammengesteckt. Dann kommen noch Make-up und verlängerte Wimpern („Lash Extensions“) hinzu – fertig ist der Braut-Look. „Natürlichkeit liegt klar im Trend. Das Styling soll die eigene Schönheit unterstreichen, deshalb wünschen sich die meisten Frauen ein natürliches Make-up“, sagt Akbulut.

Neuer Spielebereich für Familien

Apropos Trend – einen frischen Look hat auch die „Hanse-Life“-Werbung verpasst bekommen. Klar gestaltete Signets und Symbole stehen nun für die einzelnen Veranstaltungen im Rahmen der Verbrauchermesse, die plötzlich „Shoppingmesse“ heißt. „Deine Shoppingmesse“, wohlgemerkt. Im Zeitalter von Facebook & Co. wird das Publikum geduzt – wie es in den sozialen Netzwerken auch üblich ist.

Neu ist auch ein Spielebereich für Familien in Halle 5. „Unser Angebot umfasst einen bunten Mix aus analogen und digitalen Spielen – für jede Altersklasse“, sagt Linda Minkus von „Games for Families“. Neben dem „Kinderspiel des Jahres“, einem klassischen Brettspiel mit dem Namen „Funkelschatz“, finden Besucher zum Beispiel Spielkonsolen und Roboter. Die nämlich liegen auch im Trend.

„Hanse-Life“, 15. bis 23. September, Messehallen auf der Bürgerweide. Die Messe ist täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet – außer am Freitag (12 bis 20 Uhr). Eintritt: zehn Euro, ermäßigt 8,50 Euro; täglich ab 15.30 Uhr sechs Euro.