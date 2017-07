Macht den Kreisel zur Kreuzung!

Ein Kommentar zum neuen „Stern“

+ Vorrang fürs Fahrrad – das ist am umgebauten „Stern“ deutlich zu erkennen. Autofahrer haben nur noch eine Spur.

Bremen - Ein Kommentar von Thomas Kuzaj. Weiße Linien und rote Flächen – sie fallen beim Blick auf den umgebauten „Stern“ zuerst ins Auge. Mit ihren fast schon überdeutlichen Markierungen wirkt die Anlage wie ein riesiger Spielzeug-Verkehrsübungsplatz. Aber das hier ist kein Spiel. Es ist der pure Ernst des Alltags im Straßenverkehr, in dem es schnell mal zu Konflikten kommt. Etwa in Stresssituationen. Und der Stress am „Stern“, der wird bleiben – trotz des Umbaus.