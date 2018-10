Bürohochhäuser: Neue Spitzen für die Überseestadt

Grosse baut und plant

+ © Visualisierung: Justus Grosse Das Projekt „View“ ist geplant. © Visualisierung: Justus Grosse

Bremen - Die Überseestadt wächst weiter. In die Breite. In die Masse. Und in die Höhe. Einer der Hauptakteure im boomenden Stadtteil ist die Bremer Projektentwicklungsgesellschaft Justus Grosse. Die Firmengruppe habe in den vergangenen zwölf Jahren mehr als 400 Millionen Euro in diverse Wohn- und Gewerbeobjekte investiert, sagen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Joachim Linnemann und Clemens Paul.