Neue Schulden für die Zukunft

Bürgerschaft debattiert Etatentwurf / „Hypothek für Generationen“

+ Im Ausweichquartier: Zur Sondersitzung mit der Debatte zum Doppelhaushalt 2020/21 trafen sich die Parlamentarier in Halle 7 auf der Bürgerweide. Foto: DPA/SCHULDT

Bremen – Das Land Bremen macht in der Corona-Notlage neue Schulden. Der rot-grün-rote Senat hat am Mittwoch einen Haushaltsentwurf in erster Lesung ins Parlament eingebracht, der kurzfristig um 1,2 Milliarden Euro als Kosten und Folgekosten der Pandemie erhöht worden ist. Dieser Bremen-Fonds solle über Kredite finanziert werden, sagte Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne).