Neue Ressorts und 130 Seiten

Koalitionsverhandlungen: Spätes Finale von SPD, Grünen und Linken

+ Im Fokus: Maike Schaefer (Grüne, l.), Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Kristina Vogt von den Linken am Wochenende. Foto: DPA/JASPERSEN

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Es gibt nichts zu vermelden.“ So die knappe Auskunft von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) am Sonntagabend vor einem Treffen in den Räumen der SPD-Fraktion an der Wachtstraße. Kurz vor Schluss zogen sich die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und Linken hin. Ziel ist es, am Montag um 14 Uhr den fertigen Koalitionsvertrag zu präsentieren.