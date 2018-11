Bausenator schaltet Ampelanlage am Ausgang der Schlachte zur Bürgermeister-Smidt-Straße frei

Die neue Ampelanlage am Ausgang der Schlachte ist fertig. Sie soll es Fußgängern ermöglichen, sicher die Bürgermeister-Smidt-Straße. Eine zweite Ampelanlage rund 200 Meter stadtauswärts wird in der nächsten Woche freigegeben.

Bremen - „Manche Projekte brauchen einen langen Atem“, sagt Bausenator Joachim Lohse (Grüne). Die fehlenden Fußgängerquerungen über die vielbefahrene Bürgermeister-Smidt-Straße gehören dazu. Besser gesagt: Sie gehörten dazu.

Nach sechs Wochen Bauzeit und damit pünktlich vor Beginn von Weihnachtsmarkt und „Schlachte-Zauber“ ist am Freitagnachmittag die Ampelanlage an der Bürgermeister-Smidt-Straße in Höhe Schlachte freigeschaltet worden. Die neue Querung soll für mehr Komfort und Sicherheit sorgen.

Das war offenbar bitter nötig. Letztlich war es ein tragischer Unfall mit zwei Toten Ende Juni dieses Jahres, der neuen Dampf in die Umsetzung der Maßnahmen brachte. Ein 18-jähriger Motorradfahrer erfasste seinerzeit eine 78 Jahre alte Fußgängerin, die die Straße an der Haltestelle Am Brill überqueren wollte. Beide starben noch am Unfallort.

Die Maßnahme „Mehr Querungsstellen für Fußgänger“ ist jedenfalls in dem von der Stadtbürgerschaft am 23. September 2014 beschlossenen Handlungskonzept des Verkehrsentwicklungsplans Bremen 2025 enthalten.

„Mit dem heutigen Abschluss der Bauarbeiten endet nach dem Umbau des Herdentorsteinwegs planmäßig die nächste innerstädtische Maßnahme, mit der wir die Attraktivität und Sicherheit unserer Stadt an zentraler Stelle spürbar erhöhen“, sagte Lohse. Die „so wichtige Querungsmöglichkeit“ sei ein weiterer Baustein, um den sich verändernden Mobilitätsansprüchen in der Gesellschaft zu begegnen.

Dr. Jan-Peter Halves, Geschäftsführer der Einzelhändler-Vereinigung City-Initiative, sagte, die Querung stärke auch die Verbindung der Schlachte-Teile an beiden Seiten der Bürgermeister-Smidt-Straße, die bislang mit der Straßenbahn in Mittellage eine erhebliche städtebauliche Trennwirkung besaß.

Querungshilfen sollen nun diese trennende Wirkung reduzieren. Neben der am Freitagnachmittag für den Verkehr freigegebenen Anlage in Höhe der Schlachte ist eine zweite in Höhe der Straße Am Deich auf Neustädter Seite nahezu fertiggestellt worden. Diese Querungshilfe soll in der nächsten Woche freigegeben werden, teilte das Bauressort mit.

Die Kosten für beide Fußgängerquerungen belaufen sich den Angaben zufolge auf 250.000 Euro.

je