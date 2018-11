Bremenports und Bremerhaven wappnen sich: Neue Leitzentrale für Sturmflutsaison

Melf Grantz (l.) und Robert Howe in der neuen Hochwasserleitzentrale in Bremerhaven

Bremerhaven - Um sich künftig noch besser gegen Sturmfluten und extreme Wasserstände zu wappnen, hat Bremerhaven im zwölften Stock des „Sail-City“-Gebäudes in den „Havenwelten“ eine neue Einsatzzentrale eingerichtet. In dem Leitstand laufen alle notwendigen Informationen zusammen – von den Prognosen der Wetterdienste bis zu den Live-Videobildern von technischen Anlagen, sagte am Donnerstag der Geschäftsführer der Hafengesellschaft Bremenports, Robert Howe. Auch bisher seien zwar schon alle Daten vorhanden gewesen. „Aber jetzt setzt sich das Puzzle zu einem schlüssigen Gesamtbild zusammen“, sagte Howe.

Bei einer Katastrophenlage müssen der Betrieb der Schleusen eingestellt, alle Öffnungen in den Deichen geschlossen sowie Kajen, Deiche und Spundwände im Blick behalten werden. In der neuen Zentrale gibt es die Möglichkeit, auf mehreren Monitoren das Geschehen entlang der 22 Kilometer langen Hochwasserschutzlinie zeitgleich zu verfolgen. Jeder in der Einsatzzentrale könne auf die für ihn wesentlichen Informationen zugreifen, ergänzte Howe.

Aufgabe der Leitzentrale ist es auch, die Öffentlichkeit in Extremsituationen, wie zuletzt bei der Sturmflut am 5. Dezember 2013, zu informieren. Seinerzeit hatte der Wind im Laufe des Tages immer mehr aufgefrischt. Schließlich drückte ein Orkan mit 125 Kilometern pro Stunde die Fluten in die Wesermündung.

Der Betrieb der Schleusen wurde eingestellt, alle Öffnungen in den Deichen geschlossen. Die Prognosen gingen von vier Metern über dem Normalhochwasser aus. Am Ende waren es drei Meter und damit der dritthöchste jemals in Bremerhaven gemessene Wasserstand. Das für solche Wetterlagen vorgesehene Einsatzschema für Extremwasserstände sei professionell abgearbeitet worden.

Und dennoch habe es nach der Bewältigung der Sturmflut eine kritische Aufbereitung der Lage und die Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten gegeben. „Grundsätzlich sind wir gut gewappnet“, sagte Howe. „Aber wir wollten die technischen Möglichkeiten umfassend nutzen, um in schwierigen Lagen optimal handeln zu können.“

Bremenports ist vom Senat beauftragt, den Deichschutz für Bremerhaven sicherzustellen. Die Zuständigkeit für den Katastrophenschutz in Bremerhaven liegt direkt beim Oberbürgermeister. Auch die Zusammenarbeit mit den anderen am Katastrophenschutz beteiligten Stellen wie Stadtverwaltung, Polizei und Feuerwehr profitiere von den neuen Möglichkeiten, sagte Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD).

dpa/je