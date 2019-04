AWI legt Grundstein für Technikum in Bremerhaven

Neue Impulse

+ © AWI/KATHRIN DOEPNER Strahlende Gesichter bei der Grundsteinlegung für das AWI-Technikum in Bremerhaven. © AWI/KATHRIN DOEPNER

Bremerhaven – Der Grundstein für das Technikum ist gelegt – und damit das Fundament für das zukünftige Herzstück des neuen Campus des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven. 14 Millionen Euro investieren der Bund (90 Prozent) und das Land Bremen (zehn Prozent) in den Neubau an der Klußmannstraße.