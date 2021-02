Neue Hülle für das Bremer Aalto-Hochhaus

Das höchste Wohnhaus der Hansestadt bekommt eine neue Hülle. Die Gewoba saniert die Fassade des Aalto-Hochhauses in der Vahr. Am Ende sollen auch ein paar Neuerungen sichtbar sein.

Bremen – Das denkmalgeschützte Wohnhaus ist weit über Bremens Grenzen hinaus bekannt und gilt als Wahrzeichen der Vahr. Es ist auch nicht zu übersehen mit seinen 65 Metern Höhe. Und seiner charakteristischen Fassade. Apropos – die Fassade und das Dach des 22 Geschosse hoch aufragenden, zur Feierabendsonne ausgerichteten Aalto-Hochhauses werden jetzt energetisch saniert. Die Wohnungsgesellschaft Gewoba gibt dafür etwa sieben Millionen Euro aus, sagt eine Sprecherin.

Skandinavische Gestalter galten in den 50er Jahren als wegweisend und vorbildlich, die Architektur machte da keine Ausnahme. Der Finne Alvar Aalto (1898 bis 1976), Stadtplaner, Architekt und Möbeldesigner, war Vertreter eines organischen, sich in Landschaft und Umgebung einfügenden Bauens.

Aus Bremen bekam er Ende der 50er Jahre einen besonderen Auftrag – den Auftrag für ein Wohnhaus, das als weithin sichtbares Symbol der Neuen Vahr seine Nachbarschaft überragen sollte. Im Oktober 1958 präsentierte Aalto seinen Entwurf, im September 1959 folgte die Grundsteinlegung.

Gemeinschaftsräume und unterschiedliche Grundrisse

1962 wurden die Arbeiten beendet, da wohnten die ersten Mieter schon im Haus. Die letzte Wohnung wurde 1963 bezogen. Mit großen Fluren und Gemeinschaftsräumen animiert Aaltos Architektur die Bewohner zur Kommunikation. Zugleich gibt es Raum für Individualität und Privatsphäre. Niemand kann dem Nachbarn in die Wohnung schauen; die Grundrisse der Wohnungen auf den Etagen unterscheiden sich.

Das Bauwerk war lange das höchste Wohnhochhaus in Deutschland. Noch heute ist es das größte Wohnhochhaus Bremens. Und wie an jedem Haus, so muss auch an diesem immer mal wieder etwas gemacht werden. Vor zehn Jahren zum Beispiel wurden die Fenster ausgetauscht, wegen des Denkmalschutzes natürlich originalgetreu. 2014 folgte eine Modernisierung der Bäder, außerdem gab es eine Erneuerung der Sicherheitstechnik und ein Brandschutz-Update. Dann wurde das Treppenhaus restauriert – „farbgetreu“, wie es heißt.

Neue Verkleidung macht das Hochhaus fit für Wetterextreme

Nun ist die Gebäudehülle an der Reihe. Warum? „Die Fassadenplatten an der stadtabgewandten Rückseite zeigen Materialschwächen, so dass wir sie durch originalgetreue Plattenkörper ersetzen“, so die Architektin Nurdan Gülbas, die das Großprojekt bei der Gewoba leitet. „Dies beinhaltet auch Brandschutzmaßnahmen sowie eine Schadstoffentsorgung und eine Verbesserung der Energiebilanz durch moderne Verbundstoffe. Diese halten auch Wetterextremen stand, die durch den Klimawandel ausgelöst werden können.“

Freigelegte Fassadenteile an der Rückseite des Aalto-Hochhauses in der Vahr. Die Platten an der stadtabgewandten Seite des denkmalgeschützten Bauwerks zeigen Materialschwächen, heißt es bei der Gewoba.

Kurzum: „Mit der Fassadenerneuerung auf der Rückseite, umfassenden Restaurierungsarbeiten auf der Wohn- und Loggienseite sowie der Dachsanierung bekommt das bekannte Bremer Bauwerk eine moderne neue Hülle, die neben den energetischen Verbesserungen allen Anforderungen des Denkmalschutzes gerecht wird.“ Dazu hat die Diplomingenieurin historische Unterlagen und Fotografien ausgewertet und mit der Denkmalpflege zusammengearbeitet. Nun bekommt die Fassade eine „hinterlüftete Eternit-Verkleidung“, wobei die „ursprüngliche Optik“ erhalten bleiben soll.

Das Gerüst gilt als statische Herausforderung

Neben den Arbeiten an der Gebäudehülle wird auch im Inneren noch einiges gemacht. Neue Glasmodule im Treppenhaus zählen ebenso dazu wie eine Dämmung der gesamten Kellerdecke.

Außen wiederum wird auch die Anlage für die Reinigung der Fassade ausgetauscht. Und zur Instandsetzung der Vorderseite gehört eine Balkonsanierung. Das Aalto-Hochhaus bekommt neue Fensterbänke aus Aluminium. Wegen der auf besondere Weise geschwungenen, sich verjüngenden Form des Bauwerks gilt schon das Aufstellen des Gerüsts als außergewöhnliche statische Herausforderung.

Der Architekt wird mit einem „gut sichtbaren Aalto-Signet“ gewürdigt, die Fassade bekommt eine „stimmungsvolle Lichtinstallation“. Zum Jahresende, so das Ziel, soll die Modernisierung abgeschlossen sein.