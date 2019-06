Neue Gleise für Walle: 13 Wochen Bauzeit eingeplant

Aktionswochenenden angesetzt

Bremen – Sommerzeit ist Baustellenzeit. In Walle beispielsweise beginnnt die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) am Montag, 17. Juni, mit Gleis- und Straßenbauarbeiten der Bremer Straßenbahn AG an der Waller Heerstraße/Utbremer Straße. 13 Wochen Bauzeit sind eingeplant. Darin eingeschlossen sind zwei Aktionswochenenden vom 23. bis 26. August sowie vom 13. bis 16. September. Mitte September sollen die Baumaßnahmen dann beendet sein.