Baustellen in Bremen: Neue Gleise, neue Fahrbahnbeläge

Von: Jörg Esser

Dauerbaustelle Stresemannstraße: Der Kanalbau schreitet in Richtung Steubenstraße weiter voran, heißt es. © Esser

Ferienzeit ist Baustellenzeit. Autofahrer müssen sich in Bremen unter anderem auf Probleme im Zuge der B75 einstellen. Die Straßenbahn erneuert derweil diverse Gleise.

Bremen – In den Sommerferien gibt es noch mehr Baustellen als üblich. Das macht ja Sinn, da weniger Bremer und Buten-Bremer auf den Straßen unterwegs sind. Und für die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ist die Ferienzeit immer Gleisbaustellenzeit.

Die Bundesstraße 75 (B 75) ist seit Monatsbeginn ein Nadelöhr für die Autofahrer. Die Autobahngesellschaft des Bundes saniert bis Mitte August in mehreren Schritten den Fahrbahnbelag vom Abzweig Duckwitzstraße in der Neustadt bis zum Abzweig Heinrich-Plett-Allee in Huchting. Das wiederum erfordert zeitweise die Vollsperrung von Richtungsfahrbahnen, heißt es.

So wird den Angaben zufolge am Wochenende (7. bis 9. Juli) die Richtungsfahrbahn der B 75 zur Autobahn A 28 voll gesperrt, der Verkehr ab Duckwitzstraße umgeleitet. Vom 10. bis 15. Juli soll dann die Richtungsfahrbahn zur A 27 voll gesperrt werden, die Autos werden auf die Fahrbahn zur A 28 abgeleitet, für jede Fahrtrichtung steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Autobahngesellschaft arbeitet sich etappenweise voran

Etappenweise arbeitet sich die Autobahngesellschaft voran. Eben mit weiteren Vollsperrungen und Umleitungen. Kurz vor Ferienende – am 14. August – soll der besagte Abschnitt der B 75 von der Neustadt bis Huchting saniert sein. „Witterungsbedingte Verzögerungen der Bauabschnitte sind möglich“, schränken die Verkehrsplaner ein.

Vom Süden in den Osten der Stadt: Hier wird ein neuer Zeppelintunnel gebaut, ein neues Trogbauwerk soll 60 bis 70 Meter westlich in Richtung Innenstadt entstehen. Das heißt: Für den Autoverkehr ist der Tunnel und damit die direkte Verbindung von der Hastedter Heerstraße zur Sebaldsbrücker Heerstraße komplett gesperrt – und zwar bis Ende 2024. So lange fährt auch die Straßenbahnlinie 2 (bis auf nachts und sonntags) ab Bennigsenstraße auf der Strecke der Linie 3 bis zum Weserwehr und zurück.

Zeppelintunnel bis Ende 2024 gesperrt

Ist der neue Zeppelintunnel fertig, soll die Bahnunterführung an der Steubenstraße gesperrt werden. Schließlich plant Bremen den Bau der 1,3 Kilometer langen Straßenbahnquerverbindung Ost von der Bennigsenstraße über die Stresemannstraße und dann durch zwei Bahnunterführungen bis zur Julius-Brecht-Allee. Derzeit sind in den Straßenzügen Straßenbauer und vor allem Kanalbauer von Hansewasser am Werk. Aktuell schreitet der Kanalbau in der Stresemannstraße in Richtung Steubenstraße weiter voran, heißt es auf der Homepage der Verkehrsmanagement-Zentrale (VMZ). Der Autoverkehr wird einspurig an den jeweiligen Baustellen vorbeigeführt. Immer wieder sind Abbiegemöglichkeiten gesperrt.

Stichwort Kanalbau: Noch laufen die umfangreichen Kanalsanierungsarbeiten am Schwachhauser Ring. Der bleibt bis 26. Juli zwischen H.-H.-Meier-Allee und Wätjenstraße sowie bis Mitte Dezember zwischen Albers- und Kirchbachstraße gesperrt. Auch die Kirchbachstraße ist derzeit für den motorisierten Verkehr dicht – von der Schwachhauser Heerstraße bis zur Kurfürstenallee, weil der Versorger SWB eine Fernwärmeleitung verlegt.

Dauerbaustelle Zeppelintunnel: Mittlerweile ist der Bereich für den Autoverkehr komplett gesperrt – und das planmäßig bis Ende 2024. © Esser

Gleisbauer am Hauptbahnhof

Von der Straße auf die Schiene: Die Gleisbauer der BSAG legen pünktlich zum Ferienbeginn am Donnerstag (6. Juli) los. So werden an der Westseite des Hauptbahnhofs rund 320 Meter abgefahrene Gleise, vier Weichen und zwei Kreuzungen ausgetauscht, sagt BSAG-Sprecher Andreas Holling. Und: „Im Bremer Osten beginnen zwischen der Kurt-Huber-Straße in der Vahr und dem Schweizer Eck in Osterholz Regulierungsarbeiten am Gleis.“ Die Arbeiten am Hauptbahnhof sollen am Sonntag, 6. August, beendet werden, heißt es weiter. Die Straßenbahnen, Buslinien und Nachtlinien werden umgeleitet, die Linie 5 entfällt.

In Osterholz wird laut Holling bis zum 7. August auf rund 3,5 Kilometer Strecke der Schotteroberbau der Gleise getauscht. „Die Zeit der Vollsperrung wird genutzt, um Schienenbefestigungen beziehungsweise abgenutzte Schienen zu tauschen“, fährt er fort. Die Linien 1 und N1 fahren in beiden Richtungen nur zwischen den Haltestellen Huchting und Kurt-Huber-Straße. Von dort bis Nusshorn wird in beiden Richtungen ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Mehrere Haltestellen entfallen.

In Osterholz beginnen im Bereich der Züricher Straße am Montag, 10. Juli, zudem Straßenbauarbeiten. Sie sollen bis 4. August dauern. Die Buslinien 25 und 37 werden umgeleitet. Und auch im Bremer Westen erneuert die BSAG das Schotterbett, sagt Holling. Die Arbeiten sind vom 7. bis 18. August in Gröpelingen und Walle geplant.

