Von Bremen geht es nun nach Neapel und Athen

Neue Sonnenziele

+ © Ryanair Ryanair feierte am Freitag den Erstflug nach Neapel. © Ryanair

Bremen - Zwei weitere Sonnenziele werden ab sofort von Bremen aus angesteuert. Ryanair ist am Freitag erstmals in die süditalienische Hafenstadt Neapel gestartet. Germania fliegt seit Donnerstag auch in die griechische Hauptstadt Athen.