Neue Chefin für den Klinikverbund

Dorethea Dreizehnter kommt im Herbst / 30 Millionen Euro Soforthilfe

+ Alltag im Klinikum Bremen-Mitte: Ein Intensivpfleger mit Mundschutz bedient einen Monitor am Patientenbett. Foto: GESUNDHEIT NORD/KERSTIN HASE

Bremen – Der Bremer Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) bekommt eine neue Geschäftsführerin Medizin. Im Laufe des Herbstes soll Dr. Dorothea Dreizehnter, bis dato Geschäftsführerin des Klinikums Frankfurt Höchst, an die Spitze der Geno wechseln. Die Stelle der Vorsitzenden der Geno-Geschäftsführung ist seit November 2019 unbesetzt, als Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) Jutta Dernedde schasste, die zuvor mehr als sieben Jahre an der Geno-Spitze stand. In dieser Zeit ist die Geno in finanzielle Schieflage geraten.