Neue Chefin fürs Theaterschiff und Packhaus

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Eine Personalie aus dem Theater-Imperium von Impresario Knut Schakinnis (Theaterschiff, Packhaustheater im Schnoor, Alte Molkerei Worpswede, Komödie Kassel, Komödie Bielefeld und so weiter): Susanne Rudolph ist neue Leiterin der beiden Bremer Bühnen, sprich: Leiterin des Theaterschiffs an der Tiefer und des Packhaustheaters.

Bis vor etwa zwei Jahren hatten sich Nadine Steil und Racine Saupe die Aufgabe geteilt, bevor beide sich anderen Zielen zuwandten. Danach übernahm Intendant und Geschäftsführer Schakinnis die Leitung selbst. Nun eben gibt er sie in die Hände von Susanne Rudolph, 47. Er wird sich dann wieder verstärkt auf Programmgestaltung und -umsetzung konzentrieren, sagte ein Sprecher. Und über die neue Leiterin heißt es: „Die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation hat in den vergangenen 20 Jahren vielfältige berufliche Erfahrungen in den Bereichen Organisation und Kooperation gesammelt.“

Erfahrungen, die in der Theaterwelt nicht von Nachteil sind. Im Jahr 2016 wechselte Rudolph als Ansprechpartnerin für Kooperation und Marketing zum Theaterverbund Schakinnis: „Hier konnte ich endlich meine kaufmännischen Fähigkeiten mit meiner Begeisterung für Kultur zusammenbringen.“ Als Leiterin ist sie nun für die gesamte Organisation der beiden Bremer Privattheater zuständig.

Die Kunsthalle fragt nach der Liebe

„What is Love?“ Das fragte Haddaway im Jahr 1993 und fand damit weltweit Beachtung. Zehn Jahre zuvor hatte der britische Sänger Howard Jones mit einem anderen, aber gleichnamigen Song dieselbe Frage gestellt. Nun nimmt sich die Bremer Kunsthalle des Themas an und fragt ebenfalls: „What is Love?“ Denn „What is Love? Von Amor bis Tinder“ ist der Titel einer Ausstellung, die das Museum in der Zeit vom 7. Juli bis 21. Oktober zeigen wird.

Gemeinsam mit dem „Monopol“-Magazin ruft das Kunsthallen-Team zudem zu einem Kunstwettbewerb auf. Künstler sind eingeladen, Arbeiten zum Thema „Liebe und Dating im digitalen Zeitalter“ einzureichen – möglich ist das bis zum 8. Juli und über die Ausstellungs-Internetseite www.whatislove.de. Zur Teilnahme muss eine digitale Bewerbung eingereicht werden, heißt es.

„Liebe ist und bleibt ein zeitloses Thema. Allerdings haben sich die Methoden für die Partnersuche und die Partnerwahl durch das Internet verändert“, heißt es in einem Aufruf. Eben diese Aspekte sind es, auf die die Künstler im Wettbewerb eingehen sollen.

Die Ausstellung – Sponsor: tatsächlich die Mobile-Dating-App „Tinder“ – „geht universellen Fragen zu Liebe, Partnerschaft, Erotik, Schönheit und Narzissmus nach“, so eine Sprecherin. „Diese Fragen werden anhand von Werken verschiedener Epochen aus der Bremer Sammlung sowie zeitgenössischen Arbeiten, die sich mit Liebe im digitalen Zeitalter befassen, diskutiert.“

Zu sehen sind unter anderem „glückliche Paare, erotische Szenen und ideale Frauen“, heißt es in einer Vorschau. „Präsentiert werden Gemälde, Skulpturen und Fotografien – beispielsweise von Anselm Feuerbach, Aristide Maillol, Pablo Picasso, Theodor Rehbenitz und Tom Wood. Viele der ausgestellten Werke aus der Bremer Sammlung waren seit Jahrzehnten nicht mehr zu sehen.“

Über den Kunstpreis – gefragt sind Fotografien, Videos, digitale Anwendungen, Malerei, Arbeiten auf Papier – entscheidet eine Jury, in der Eva Fischer-Hausdorf (Kunsthalle), Sebastian Frenzel („Monopol“) und Asli Serbest (Hochschule für Künste). „Drei Arbeiten werden prämiert“, sagt Sprecherin Jasmin Mickein. Für die erstplatzierte Arbeit gibt es 3 000 Euro – und sie wird im Rahmen der Ausstellung „What is Love? Von Amor bis Tinder“ präsentiert.