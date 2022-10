Neue Brücken und ein neuer Tunnel für Bremen

Von: Jörg Esser

Dauergast in den Verkehrsnachrichten: der alte Zeppelintunnel, Baujahr 1923. © Esser

Der Neubau einer Eisenbahnbrücke und eines neuen Zeppelintunnels in Sebaldsbrück laufen auf Hochtouren. Ab Mitte März 2023 wird der Straßenzug für den Autoverkehr gesperrt.

Bremen – Eine Brücke steht verpackt im ehemaligen Kleingartengebiet am Bahndamm in Sebaldsbrück, eine weitere neue Stahlbrücke steht etwas abseits der Hastedter Heerstraße. „Beide Brücken sind vom Stahlbau her fertig und werden im März/April 2023 planmäßig eingebaut“, sagt eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Die Bahn baut eine neue Eisenbahnbrückenverbindung über die Sebaldsbrücker Heerstraße. Und Bremen baut darunter ein neues Trogbauwerk, einen neuen Zeppelintunnel sozusagen. Der Neubau ist derzeit das größte Infrastrukturprojekt im Bremer Osten. Die Kosten werden derzeit auf rund 50 Millionen Euro beziffert. Ab Mitte März 2023 soll die Hastedter Heerstraße im Übergang zur Sebaldsbrücker Heerstraße für den Autoverkehr komplett gesperrt werden, voraussichtlich bis Ende 2024, heißt es.

Zurück auf Start: Die Eisenbahnüberführung „Sebaldsbrücker Heerstraße“ ist seit 1913 in Betrieb. Sie liegt auf der vielbefahrenen Personen- und Güterverkehrsstrecke Wunstorf-Bremen. Die hohen Belastungen durch den Zugbetrieb haben der Brücke zugesetzt. Das mehr als 110 Jahre alte Bauwerk soll jetzt durch einen Neubau ersetzt werden, „um auch zukünftig eine sichere und leistungsfähige Schieneninfrastruktur herzustellen“, teilte die Deutsche Bahn mit.

Kosten: 50 Millionen Euro

Die neue Brücke wird mit 54,80 Meter (statt 28 Meter) fast doppelt so breit sein wie die aktuelle. Der Grund: Die Bahn will die Gleistrasse aufweiten. „Kabel und Leitungen müssen in neuen Verläufen verlegt werden“, heißt es. Außerdem werden Weichenverbindungen, Signalanlagen und die Oberleitung angepasst.

„Ebenfalls altersbedingte Probleme an der Bausubstanz weist das 1923 erbaute Trogbauwerk unterhalb der Eisenbahnüberführung auf“, heißt es im Bremer Bauressort. Und so ist die Brückenerneuerung ein Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Bahn und der Freien Hansestadt Bremen. Grundlage ist eine Kreuzungsvereinbarung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz von 1963. Darin ist geregelt, wer wie viel zahlt. Dem Vernehmen nach trägt Bremen 70 Prozent der Kosten.

Kreuzungsbereich wird neu gestaltet

Der Tunnel unweit der Zeppelinstraße ist nicht nur marode. Er ist mit einer Durchfahrtshöhe von 3,65 Metern für diverse Fahrzeuge zu klein. Der Zeppelintunnel ist folglich ein häufiger Gast in den Verkehrsnachrichten, weil immer mal wieder ein Lkw-Fahrer nicht auf die Beschilderung achtet und sich mit seinem Mehrtonner festfährt, die Hochleitung abreißt und den Straßenbahnverkehr auf die Linien 2 und 10 (Gröpelingen bis Sebaldsbrück) lahmlegt. Und wenn es mal kräftig schüttet, dann steht der Tunnel auch regelmäßig unter Wasser.

Der neue Zeppelintunnel soll 60 bis 70 Meter westlich in Richtung Innenstadt, also in Richtung Hastedt verlegt werden. Und der gesamte Kreuzungsbereich Richtung Sebaldsbrück und Richtung Hemelinger Bahnhofstraße wird neu gestaltet, heißt es weiter.

In Wartestellung: Die neuen Bahnbrücken sollen im März und April eingebaut werden. © Esser

Das Projekt läuft auf Hochtouren, neben den Eisenbahnbrücken ist auch eine Bohrpfahlwand an der Hastedter Heerstraße bereits fertiggestellt. Wie geht es weiter? „In diesem Jahr finden keine Arbeiten an den Gleisen mehr statt“, sagte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage. Aber im neuen Jahr geht es weiter. Dann kommt die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ins Spiel und verlegt neue Gleise in der Hastedter Heerstraße. Die alten Gleise sollen ab Mitte März außer Betrieb genommen werden, die neuen Gleise Ende März in Betrieb gehen. In dem etwa zweiwöchigen Zeitraum werden Busse die Bahnen ersetzen. „Wir sind derzeit mit der BSAG in Abstimmung“, sagte die Bahnsprecherin. Und weiter: „Für den Abbruch der alten Brücken und den Einbau der Hilfsbrückenketten sind ebenfalls Sperrungen notwendig.“ Die Terminabstimmung läuft.

Geröllhaufen am Bahndamm: An der Sebaldsbrücker Heerstraße (im Hintergrund) ist eine der neuen Eisenbahnbrücken geparkt. © Esser

BSAG verlegt neue Gleise

Die DB wiederum baut im Februar und März auf den Bahndämmen vier Weichen ein und erneuert in drei Etappen im März, im Mai und im Herbst (Ende September/Anfang Oktober) zwei Gleise. Und bereits in diesem November gibt es laut Sprecherin an den Gleisanlagen der DB „diverse nächtliche eingleisige Sperrpausen“. 2023 stehen dann mehrere fünf- bis achtstündige Vollsperrungen beider Gleise an, „fast ausschließlich nachts“, so die Sprecherin. Es werde aber immer nur ein Gleis gesperrt, so dass der Zugverkehr weiter rolle. Einzelne Abschnitte würden allerdings teilweise bis zu sieben Wochen vom Zugverkehr abgekoppelt.