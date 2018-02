Neue Besitzer für „Deutsche See“

Parlevliet & Van der Plas kaufen Fischverarbeiter

+ © dpa Ein Mitarbeiter des Fischverarbeiters „Deutsche See“ verpackt in einem Kühllager eine Dorade für den Versand. Der größte deutsche Fischverarbeiter wechselt den Besitzer. © dpa

Bremerhaven - Der größte deutsche Fischverarbeiter „Deutsche See“ bekommt neue Besitzer. Die niederländisch-deutsche Fischunternehmensgruppe Parlevliet & Van der Plas (P&P) übernimmt sämtliche Anteile an der Manufaktur in Bremerhaven. Das Bundeskartellamt muss der Übernahme noch zustimmen. Die beiden Geschäftsführer und Alteigentümer Egbert Miebach und Peter Dill hätten sich zu diesem Schritt entschieden, nachdem Miebach im vergangenen Jahr schwer erkrankt sei, hieß es in einer Mitteilung von Dienstag.