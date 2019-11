Neubau mit Zeitachse

Auswandererhaus: Grundsteinlegung

+ Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) legte den Grundstein für die Erweiterung des Deutschen Auswandererhauses. Foto: AUSWANDERERHAUS/MARINAEISMANN

Bremerhaven – Am Auswandererhaus in Bremerhaven ist am Freitag der Grundstein für eine Erweiterung gelegt worden. Für den Neubau, der im Frühjahr 2021 fertig sein soll, investieren Bund und Land den Angaben zufolge mehr als zwölf Millionen Euro. Die Stadt Bremerhaven stellt das Grundstück. Bisher dokumentiert das Haus 300 Jahre Aus- und Einwanderungsgeschichte. Der neue Komplex soll Raum schaffen, um thematisch Migrationskonflikte darzustellen, die etwa durch Wohnraummangel, Lohnungleichheit und kulturelle Unterschiede entstehen können.