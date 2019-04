Neubau mit Übungsturm

Bremen – Der Weg ist frei für den Neubau der Feuerwache Nord-Ost am Hochschulring. Der Senat hat dem Projekt am Dienstag zugestimmt. Nach Angaben von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) stellt die Wache einen zentralen Baustein bei der Verbesserung des zeitlichen Schutzziels der Feuerwehr Bremen dar. Für die Errichtung der Wache sind rund 15 Millionen Euro vorgesehen.

Neben den Stellflächen für die Einsatzfahrzeuge, die Mannschafts-, Funktionsräume und Büros wird an der östlichen Gebäudeaußenseite ein 25 Meter hoher Übungsturm gebaut. Hier werden die Feuerwehrleute künftig die Rettung von Personen aus größeren Höhen üben. Bislang musste die Feuerwehr dazu mit ihren Übungen auf andere Gebäude in Bremen ausweichen und sich dazu jeweils die Erlaubnis der Eigentümer einholen. Außerdem wird ein Rettungsfahrzeug Teil des Fuhrparks sein sowie der Kran der Feuerwehr, der oft bei schweren Unfällen auf der Autobahn zum Einsatz kommt.

Ziel der Wache sei es, Brandorte in 95 Prozent der Fälle in einer Fahrzeit von höchstens zehn Minuten mit sechs Einsatzkräften auf einem Löschfahrzeug sowie weiteren zwei Feuerwehrbeamten auf einer Drehleiter zu erreichen, so Mäurer. In höchstens 15 Minuten sollen noch einmal sechs Feuerwehrleute vor Ort sein.

Da hapere es heute in einigen der wachsenden Randbezirke. Grund: „Die bisherigen sechs Feuerwachen reihen sich wie Perlen an einer Schnur und vollziehen die historisch gewachsene Besiedlung Bremens den Fluss entlang nach“, sagte Mäurer. Eine Auswertung hatte ergeben, dass der „Zielerreichungsgrad“ nicht überall zu machen ist. Um Abhilfe zu schaffen, soll die jetzige Wache 2 in der Bennigsenstraße in zwei kleinere Wachenstandorte aufgeteilt werden.

Baubeginn für die neue Wache am Hochschulring zwischen dem Kuhgrabenweg und der Straße Am Stadtwaldsee soll noch in diesem Jahr sein, sagte Ulrich Mäurer. Voraussichtlich ab Mitte 2022 können dann laut Senator die ersten Einsätze vom neuen Wachenstandort gefahren werden. gn