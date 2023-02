Neu: Vegane Tiefkühl-„Fischstäbchen“ aus Bremerhaven

Von: Thomas Kuzaj

Mit veganen Produkten greift der Tiefkühlkosthersteller Frosta Trends auf. © Frosta

Bremerhaven – Der Bremerhavener Tiefkühlkosthersteller Frosta hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz gesteigert. Die Marke Frosta sei wegen einer kontinuierlich steigenden Verbrauchernachfrage „erneut deutlich stärker als der Tiefkühlmarkt“ gewachsen, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in Bremerhaven – sie habe um 4,3 Prozent in der Menge und um 10,3 Prozent im Umsatz zugelegt.

Insgesamt stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf 579 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss – also das Ergebnis nach Steuern – ging im Jahr 2022 allerdings auf 4,2 Prozent vom Umsatz zurück (2021: 5,4 Prozent), da „die Kostensteigerungen für nahezu alle Rohmaterialien und Energien nur zeitverzögert weitergegeben und nicht komplett kompensiert werden konnten“, wie es in der Seestadt weiter hieß.

Zum Umsatz-Plus beigetragen haben – eben – das Geschäft mit der Eigenmarke Frosta und außerdem das Geschäft mit den Gastronomie- und Großhandelskunden, sagte Finanzdirektor Martin Bülow. Das Gastronomiegeschäft habe sich nach den Corona-Lockdowns 2020 und 2021 wieder „sehr gut“ erholt. Dagegen habe das Handelsmarken- und Industriegeschäft deutliche Verluste hinnehmen müssen. Das Geschäft mit den Handelsmarken etwa sei um sieben Prozent zurückgegangen. Grund dafür sei, dass der gesamtdeutsche Absatz an Tiefkühlprodukten – markante Ausnahme: Speiseeis – zurückgegangen sei.

Fischstäbchen schwimmen weiter auf der Erfolgswelle

Doch die Eigenmarke Frosta bleibt nach wie vor auf Kurs. Zum Erfolgsrezept gehören neben dem Klassiker Fischstäbchen auch vegane Produkte. In einem stark rückläufigen Tiefkühl-Fischmarkt seien die Frosta-Fischstäbchen „die Publikumslieblinge“ gewesen. Sie legten in der Absatzmenge um 26,2 Prozent zu, so das Unternehmen. Und weiter: „Neben klassischen Gerichten wie Hühnerfrikassee, Deutschlands beliebtestem Tiefkühl-Gericht, konnten pflanzenbasierte Innovationen wie die veganen Asian-Street-Food-Gerichte die Neugier der Verbraucher wecken.“

Auch in diesem Jahr werde Frosta das Angebot an rein pflanzlichen Produkten weiter ausbauen. Am Tag der Bilanzpräsentation liefen in Bremerhaven – nach Unternehmensangaben – Deutschlands erste vegane Tiefkühl- „Fischstäbchen“ vom Band, die „komplett ohne Aromen und ohne Zusatzstoffe“ hergestellt werden. „Es ist unserem Team nach fast drei Jahren gelungen, auf den letzten Zusatzstoff zu verzichten, so dass wir den Verbrauchern jetzt etwas wirklich Neues in der Tiefkühltruhe bieten können“, erklärte Marketingdirektor Sebastian Bernbacher. Die veganen Frosta-Fischalternativen sollen ab 13. März im Einzelhandel zu haben sein, hieß es am Donnerstag in Bremerhaven weiter.