Neu im Bremer Dom: Historischer Orgel-Schatz aus Italien

Von: Thomas Kuzaj

In der Ostkrypta des Bremer Doms steht die historische Palmieri-Orgel unter den Bögen des frühmittelalterlichen Raums. © Kuzaj

Bremen – Der Klangzauber Italiens, er entfaltet sich jetzt auf besondere Weise im Bremer St.-Petri-Dom – denn der Dom hat eine neue Orgel. In der Ostkrypta steht jetzt eine historische Orgel von Pasquale Palmieri. Das anno 1810 erbaute Instrument aus der berühmten neapolitanischen Werkstatt bringt neue Töne in die Bremer Innenstadt.

Die Palmieri-Orgel klingt sehr weich, ausgeprägt vokal, wie die Organisten es nennen. Das klingt am Blei, aus dem die Orgelpfeifen gefertigt wurden. Es klingt nicht nur weich, es fühlt sich auch so an – man könnte mit dem Finger Dellen hineindrücken (wodurch der Klang natürlich ruiniert wäre). Gut, dass die Türen des Orgelgehäuses die Register schützen, wenn das Instrument nicht gespielt wird. Klanglich füllt die Palmieri-Orgel die Ostkrypta, in der 150 Besucher Platz finden, übrigens mühelos aus.

Eine weiche Fülle schwebt durch den Raum, wenn Prof. Stephan Leuthold, Domorganist, auf dem Instrument spielt. „Dieser Orgeltypus ist 300 Jahre lang nahezu unverändert gebaut worden“, sagt Leuthold. Viele Komponisten schrieben Stücke „genau für diesen Klang“. Die Orgel ermögliche es, „die großartige Musik der italienischen und süddeutschen Orgelmeister des 16. bis 18. Jahrhunderts darzustellen, die auf genau diesen Orgelklängen beruht und von der ganz Europa, nicht zuletzt auch Johann Sebastian Bach, so fasziniert war“, sagt Leuthold.

Die Bremer Palmieri-Orgel ist mit Effekten ausgestattet

Wer also die Kompositionen so hören möchte, wie sie ursprünglich gedacht waren, hat in Bremen nun die Gelegenheit dazu. Bislang war das nicht möglich. „Bisher gab es in Bremen keine historische italienische Orgel. Dafür musste man nach Stade, Lübeck oder Hannover fahren.“ Im Bremer Dom bildet die Palmieri-Orgel das Pendant zu einer weiteren historischen Orgel – zur vermutlich im Winter 1732/33 gebauten Orgel von Gottfried Silbermann, die heute in der Westkrypta steht.

An Vogelgezwitscher erinnert der Klang des das Nachtigallregisters – fünf umgedrehte Orgelpfeifen, die in der Palmieri-Orgel in einem Wassergefäß stehen. © Kuzaj

Zurück in die Ostkrypta, wo sich plötzlich ein flirrender Klang in die weiche Klangfülle mischt. Als würden Vögel zwitschern! Die Bremer Palmieri-Orgel ist mit Effekten ausgestattet. Für das Zwitschern sorgt das Nachtigallregister – fünf umgedrehte Orgelpfeifen, die innerhalb des Instruments in einem (von Leuthold frisch befüllten) Wassergefäß stehen. Eine weitere, deutlich durchdringender wirkende klangliche Dimension erzeugt die „Cornamusa“. Leuthold: „Das italienische Wort für Dudelsack. Wie bei diesem erzeugt die Orgel hier einen durchgehenden, durchaus kernigen tiefen Ton, der während des gesamten Stückes klingt. Diesen Effekt machen sich vor allem die italienischen Pastoralen zunutze, die genau so komponiert sind.“

Großzügige Spende: Mäzenin finanziert Bremer Palmieri-Orgel

Insgesamt hat die Orgel sieben Register, sprich: Reihen von Pfeifen jeweils gleicher Bauart und Klangfarbe, die als Einheit ein- oder ausgeschaltet werden und miteinander kombiniert werden können. Das Instrument ist einschließlich des Pfeifenwerks nahezu vollständig in seinem historischen Bestand erhalten und von Giorgio Carrara (Rumo/Trentino) restauriert worden. „Die Palmieri ergänzt das Ensemble der insgesamt fünf Domorgeln ganz wunderbar“, so Leuthold. Auch für die Hochschul-Studenten in Bremen sei das ein Gewinn. Bisher stand in der Ostkrypta eine holländische Orgel aus dem Privatbesitz von Prof. Wolfgang Baumgratz, Leutholds Amtsvorgänger.

Domorganist Stephan Leuthold an der Bremer Palmieri-Orgel, die sich zuvor in Privatbesitz befand und in der Kirche St. Anastasia in Verona aufgestellt war. © Kuzaj

Wie aber kommt man an eine Palmieri-Orgel? Diese Instrumente sind selten. Der bisherige Eigentümer – Ciricino Micheletto aus Verona – wollte die Orgel verkaufen. Als Dr. Edoardo Bellotti, der an der Hochschule für Künste in Bremen historische Orgel und Orgelimprovisation unterrichtet, im Dezember vorigen Jahres ein Konzert in Italien gab, wurde er gefragt, ob er vielleicht einen Interessenten wüsste. Ja, wusste er. Die Bremer Orgelexperten reisten nach Verona und schauten sich das Instrument an. Blieb noch die Frage der Finanzierung – und hier hatten Stephan Leuthold und der Bremer Dom Glück: Mäzenin Silvia Jacobs übernahm die kompletten Kosten. Außer der Palmieri-Orgel im Bremer Dom haben sich in Neapel und Mailand nur noch zwei weitere Instrumente des Meisters erhalten.

Mit einem Festkonzert wird die Palmieri-Orgel am Donnerstag, 7. September, um 19 Uhr eingeweiht. Es musizieren Ciricino Micheletto aus Verona sowie Stephan Leuthold, Tobias Gravenhorst, Wolfgang Baumgratz und das Blockflötenquartett am St.-Petri-Dom. Zu hören sind unter anderem Werke italienischer Barockkomponisten. Der Eintritt ist frei.