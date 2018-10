Drei Urgesteine verlassen das Polizeirevier Innenstadt

Urgesteine des Reviers Innenstadt: Verkehrssachbearbeiter Jürgen Wehnert (l.) und die Kontaktpolizisten Jürgen Schneider (Mitte) und Jörg-Michael Noll gehen in den Ruhestand. Revierleiter Michael Nägele verabschiedete das Trio am Freitag.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Jeden Tag wird man vor neue Herausforderungen gestellt. Man weiß morgens noch nicht, was einen tagsüber erwartet“, sagt Oberkommissar Jörg-Michael Noll, Kontaktpolizist (Kop) im Ostertor, über seinen Beruf. Jetzt geht Noll, ein Urgestein des Reviers Innenstadt, in den Ruhestand – zeitgleich mit zwei weiteren Urgesteinen des Reviers, mit Innenstadt-Kop Jürgen Schneider und Verkehrs-Kop Jürgen Wehnert.

Wehnert ist seit 1975 bei der Polizei, seit 1978 in der Innenstadt. Schneider war 1977 angefangen und 1980 zur Dienststelle gekommen. Noll war zunächst beim Bundesgrenzschutz, bevor er 1983 ans Innenstadt-Revier kam.

Vor fast 20 Jahren, 1999, besann Bremen sich darauf, dass es sinnvoll sein kann, Polizisten und Bürger enger zusammenzubringen – die Kops waren erfunden, Schutzmänner für Stadtquartiere, Ansprechpartner mit offenem Auge, zuweilen auch Sozialarbeiter. Für Noll begann der Dienst auf der Straße schon ein paar Jahre früher. Anfang der 90er Jahre waren die Drogenprobleme und das damit verbundene Elend im Viertel so schlimm geworden, dass das Innenressort handelte. Noll meldete sich freiwillig für die neue Aufgabe. „Das war ‘ne Zeit, die war nicht ganz ohne“, sagt er heute. Junkies in Haus- und Geschäftseingängen – ein Bild, das heute nicht mehr so präsent ist im Ostertor. „Das hat sich total geändert“, sagt Noll.

Für einen Kontaktpolizisten ist das Ostertor natürlich ein besonderes Pflaster, schließlich leben dort nicht nur Fans der Polizei. Noll hat sich dadurch nicht irritieren lassen, sondern auf Kommunikation gesetzt, mit allen Menschen gesprochen, sich „ein Netzwerk aufgebaut“. „Die einen waren polizeifreundlich, die anderen nicht so, mit den Jahren ist es immer besser geworden“, sagt er lakonisch.

Und: „Der Kontakt mit den Menschen hat immer wieder Spaß gemacht. Im Streifenwagen ist es immer wie in einem Kühlschrank. Auf Fußstreife aber muss man kaum fünf Minuten gehen, dann hat man die ersten Gespräche.“ Und erfährt von Problemen und Konflikten – etwa unter Nachbarn – im Quartier. Und hilft, wo es geht.

Auf die Leute zugehen

Menschen ansprechen, auf die Leute zu gehen, das hat auch Innenstadt-Kop Jürgen Schneider immer gemacht. Die Arbeitsmappe unterm Arm, den Radfahrer in der Fußgängerzone freundlich, aber fest im Blick – ein gewohntes Bild aus der City. Fußgängerzone, sagt er, das sei „so ein Steckenpferd“ von ihm gewesen. Es gehe um den Versuch, ein „Level zu halten“.

Und da wird dann schon mal „ein schlechter Musiker, der kaum spielen kann“, aus der Böttcherstraße hinauskomplimentiert. „Um die Leute zu schützen, die da arbeiten müssen.“ Aggressive Bettelei auf dem Weihnachtsmarkt? Der Kop reagierte unter anderem mit Platzverweisen. „Manchmal habe ich auch Paragrafen ausgedruckt, damit sie das schriftlich haben.“

Ein anderes „Steckenpferd“ Schneiders war die St.-Johannis-Schule – Schulwegsicherung bei den Kleinen, Themen wie Ladendiebstahl, Handynutzung und Mobbing bei den Größeren. Kontakt zur Jugend war Schneider vertraut. „Ich habe auch als Handballtrainer viel Jugendarbeit geleistet in Brinkum.“

Fließender Verkehr derzeit schwierig

Großveranstaltungen, Baustellen, Umzüge – ging es um Verkehrsthemen im Innenstadtbereich, kam Verkehrssachbearbeiter Jürgen Wehnert ins Spiel. Immer mit dem Ziel, dass „der Verkehr einigermaßen noch fließt. Was gegenwärtig schwierig ist. Das verantworten aber ganz andere Leute.“ Ging es um schnelle, praktische Lösungen, war Wehnert zur Stelle. „Ich kenne fast jeden Pflasterstein mit Namen.“

Ganz Kop eben. Wissen und Netzwerke der Urgesteine aber drohen jetzt verloren zu gehen. „Amtsübergaben“ sind nicht überall möglich. Denn die Nachfolger von Wehnert und Noll fangen erst im neuen Jahr an. Nur Schneider hat die Gelegenheit, Wissen weiterzugeben und Nachfolger Andreas Hampel einzuarbeiten.