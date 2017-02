Natur und Ursprung

Akkela Dienstbier verarbeitet Naturmaterialien in ihren gestalteten Fotos. Sie sagt: „Ich glaube, dass die kulturelle, aber auch die natürliche Umgebung, in der ein Mensch aufwächst, ihn prägen.“ - Foto: Langkowski

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Kathleen, USA“ heißt Akkela Dienstbiers Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es ist ein manuell bearbeitetes Foto und gehört zu einer Werkreihe mit Kinderfotos. Frauen aus verschiedenen Teilen der Welt stellten der Bremerin diese Bilder zur Verfügung.

Kathleen, das Mädchen in Kleid, wurde als Tochter amerikanischer Eltern in Bremerhaven geboren. Aufgewachsen ist Kathleen aber in New York. Erst später kam sie nach Deutschland zurück und kämpfte sich durch, um wieder Fuß zu fassen.

Dienstbiers Kinderporträts erzählen eine Geschichte vom Ursprung, dem Samen, von dem etwas Neues ausgeht. Beispielsweise bei der Integration in eine neue Umgebung, über Barrieren hinweg.

In den gestalteten Fotos findet sich auch Akkela Dienstbiers Markenzeichen, die Verarbeitung von Naturmaterialien. In diesem Beispiel ordnete sie halbtransparente Pflanzenteile des Silberblatts um das Mädchen herum an. „Ich glaube, dass die kulturelle, aber auch die natürliche Umgebung, in der ein Mensch aufwächst, ihn prägen“, sagt Dienstbier. Die Werkreihe zeige Unterschiede und offenbare Gemeinsamkeiten im Leben der ausgesuchten Protagonisten. Ihre Fragestellung lautet, was die jungen Menschen in dieser Umgebung erlebt haben und was sie davon in ihrem weiteren Leben mitnehmen. Mit jedem Bild möchte die Künstlerin etwas Stärkendes oder Heilendes vermitteln.

In ihren Werken mit natürlichen Materialien wie Blüten, Blattern oder Zweigen bringt Dienstbier anscheinend gleiche Elemente wie etwa Blüten gern in eine Reihung oder symmetrische Anordnung. Dadurch macht die Künstlerin deren Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit sichtbar. „Auf diesem Wege möchte ich eine Wertschätzung der Natur erreichen“, sagt die Bremerin. 2007 wandte sich Dienstbier von der Malerei ab und den Naturmaterialen zu. Beispielsweise presst sie Pflanzenteile zwischen glasfaserverstärkten Kunststoffschichten oder gießt sie in Harz. Nun gehen die Pflanzen in ihre Kinderfotografien ein.

„Mit der Verwendung von Naturmaterialien ging ich einen Schritt hin zu den eigenen Wurzeln“, erzählt die Künstlerin. Schon als Kind habe sie immer gemalt und mit Stoffen aus der Natur gebaut. Als sie ihr Kind alleine großzog, musste die Kunst neben dem Broterwerb zurücktreten. Seit Dienstbier aber ihre Kunst zum Hauptberuf machen konnte, ist sie sehr glücklich: „Die Kunst gehört einfach zu mir dazu.“ Die Arbeitstage im Atelier beginnen bei ihr früh. Mit etwas House oder Techno-Musik kommt sie in einen „Flow“, in dem sie intensiv durcharbeitet, bis sie müde ist.

Die Herausforderung des Künstlerlebens seien eindeutig die Finanzen, sagt Dienstbier. An neuen Ideen mangele es ihr nicht. Allerdings seien die Einstiege in neue Projekte oft mühsam. So lange, bis endlich der richtige Zugang zum Thema gefunden ist.

Ob wir Kunst brauchen? – „Die Kunst gibt uns sinnliche und geistige Impulse, um uns mit den Dingen und der Welt auseinanderzusetzen“, sagt die Bremerin.

Zu den Künstlern, die für Dienstbier besonders bedeutend sind, zählen die deutschen Zeitgenossen Wolfgang Laib und Nora Schattauer. Der Bildhauer und Konzeptkünstler Laib verwendet natürliche Stoffe wie Blütenstaub, Milch oder Wachs in einer sehr reduzierten aber ausdrucksstarken Form. Auch Schattauer nutzt Naturmaterialien und die Wirkung von Reihen. Die Kölnerin ordnet ihre Bilder geradezu schematisch an.

Wenn Dienstbier jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge es an den CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt. „Er sollte seine Aufmerksamkeit verstärkt darauf lenken, das zu erhalten, worauf ich in meinen Bildern verweise.“