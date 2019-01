Bremer Nabu bietet Ferienfreizeiten im Schullandheim Dreptefarm an

Der Natur auf der Spur

Ihnen hat die Ferienfreizeit des Bremer Nabu auf der Dreptefarm Spaß gemacht.

Bremen – Beschauliches Feriendomizil im Grünen und ganz in der Nähe statt Gran Canaria? Kein Problem, der Naturschutzbund Bremen (Nabu) bietet auch in diesem Jahr wieder mehrere Ferienfreizeiten in seinem Schullandheim Dreptefarm in Wulsbüttel an.