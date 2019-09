Eine grenzübergreifende Leiterin bei der Dehoga

Bremen – Wechsel beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Bremen: Nathalie Rübsteck fängt am 1. Oktober als Geschäftsführerin des Fachverbands an, zum 1. Januar 2020 wird sie dann Hauptgeschäftsführerin des Dehoga Bremen. Sie folgt auf Thomas Schlüter, der nach 25 Jahren in den Ruhestand geht.

Schlüter wird die dreimonatige Übergangszeit begleiten, sagte ein Sprecher. Er habe „in den vielen Jahren der intensiven Zusammenarbeit“ immer „ein vertrauensvolles und offenes Miteinander gepflegt“, so der Bremer Dehoga-Präsident und Hotelier Detlef Pauls (Munte am Stadtwald, „Seven Things“) über Schlüter.

Rübsteck, Jahrgang 1970, studierte Jura in Hamburg und legte ihr Referendariat in Stade und Celle ab. Zuletzt war sie Geschäftsführerin des Handelsverbands Nordwest, des Dehoga-Bezirksverbands Stade und der Tarifkommission für den Einzelhandel (Bremen). Gewerbepolitik und Tarifverhandlungen, politische Kontakte und rechtliche Beratung – das werden ihre Aufgaben in der neuen Funktion sein. Apropos: Ebenfalls ab 1. Oktober übernimmt der Bremer Dehoga-Fachverband die Betreuung der Mitglieder im Bezirksverband Stade (der sich von Cuxhaven über Stade und Rotenburg/Wümme bis nach Verden erstreckt). Rübsteck hat für ihre grenzübergreifende Arbeit deshalb nicht nur ein Büro in Bremen (in der Straße „Hinter dem Schütting“), sondern ein weiteres in Stade.

„Lyrik am Morgen“

Die Lyrikerin und Malerin Anna Sophie Weinert präsentiert am Sonntag, 29. September, in der Villa Sponte (Osterdeich 59b) – erraten! – „Lyrik am Morgen“. Los geht‘s mit der Lyrik trotz des Titels aber erst am Vormittag, nämlich: um 11 Uhr. Also handelt es sich auf keinen Fall um Lyrik am frühen Morgen. Die Künstlerin verbindet Schweres und Leichtes, Makabres und Skurriles sowie „Liebevolles und Liebestolles“, heißt es in einer Vorschau. Der Eintritt ist frei.